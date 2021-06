Il Gruppo Borgosesia si aggiudica un immobile di 3mila metri quadri a Bergamo - BergamoNews

Attraverso la controllata MI.BI. Investimenti Srl il Gruppo Borgosesia si è aggiudicato l’acquisto di un intero fabbricato – dalla superfice lorda di circa 3.000 metri quadrati, oltre ai piani interrati, a destinazione prevalentemente residenziale ed in corso di ultimazione – in via Stelvio a Bergamo.

Il prezzo di assegnazione a base d’asta è risultato pari a 2,3 milioni di euro che permetterà, tra l’altro, l’intero recupero del credito, in passato acquistato dal Gruppo verso il corrispettivo di 1,7 milioni di euro, garantito da ipoteca iscritta sul cespite stesso.

Borgosesia è una società per azioni quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana attiva nel settore degli investimenti in asset non performing e alternativi in generale, volti a rivitalizzare prevalentemente progetti immobiliari sottostanti. Holding industriale con competenze finanziarie e nel settore del real estate, Borgosesia punta a crescere attraverso una strategia che unisce entrambe le competenze, completando o rivitalizzando progetti immobiliari, costituiti soprattutto da fabbricati residenziali in grandi centri urbani e turistici.

La missione di Borgosesia è creare valore per grandi e piccoli investitori grazie alla capacità di intervenire in situazioni di crisi o che necessitano di nuovi stimoli, generando valore attraverso l’investimento in operazioni con rischio contenuto.