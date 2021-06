Gruppo Moretti, la quarta generazione prende il comando: ai vertici Ruggero e Silvia - BergamoNews

Ogni passaggio di testimone è portatore di un’eredità, sintetizzabile nel motto: “Lo sguardo al passato che dà valore al futuro”. In queste parole si ritrova il carattere unico e distintivo che ha

permesso alla famiglia Moretti di arrivare alla quarta generazione. Quella che con rispetto guarda al passato ogni giorno per imparare dai padri, ma allo stesso tempo innova, creando una sintesi tra esperienze relazionali e competenze tecniche, proiettate verso il futuro.

Nel segno della continuità Battista Moretti, già Amministratore Delegato di Gruppo Moretti, è stato nominato Presidente e succede al Cav. Aristide Moretti, Presidente dal 2001, che ha

tracciato lo sviluppo aziendale con la collaborazione di fratelli, sorelle e cugini (Lino, Giuseppe, Bruno, Luisa, Carla, Giovanni, Battista e Luisa Piazzoli). Il Cavalier Aristide Moretti è stato nominato Presidente Onorario. Insieme al nuovo Presidente Battista Moretti, è la quarta generazione a diventare protagonista della gestione, infatti i cugini Ruggero Moretti e Silvia Moretti sono stati nominati Amministratori Delegati di Moretti e Cascina Italia.

Il Gruppo Moretti nasce nel 1922: una lunga storia di famiglia e un solido marchio aziendale. Le due maggiori realtà del gruppo sono Moretti S.p.A., azienda specializzata da un lato nella produzione di farine alimentari, indirizzate alla ristorazione e alle famiglie, e dall’altro alla produzione di mangimi per galline ovaiole, punto di partenza della filiera controllata, e Cascina

Italia Spa, azienda leader nella produzione di uova e ovoprodotti, distribuiti ai principali gruppi della Grande Distribuzione e alle più importanti aziende dell’industria alimentare. Gruppo Moretti conta un centinaio di dipendenti e ha chiuso l’anno 2020 con un fatturato di oltre 80 milioni di euro.

“È giunto il tempo di fare largo ai giovani che hanno condiviso i valori e gli obiettivi dell’azienda di famiglia e hanno portato avanti con merito il lavoro. Sono certo sapranno assicurare successi al

Gruppo. Abbiamo accolto con orgoglio la quarta generazione ai vertici aziendali: una generazione capace di guardare al passato ogni giorno per mantenere vivi i valori dei fondatori, ma allo stesso

tempo attenta ad innovare in linea con l’evoluzione del mercato, creando una sintesi tra esperienze relazionali e competenze tecniche, proiettate verso il futuro” dichiara Aristide Moretti.

Aristide Moretti, classe 1936, ha ricoperto incarichi quali membro del Consiglio direttivo di Assalzoo, associazione nazionale di produttori di alimenti zootecnici, consigliere di Unaitalia e

membro del direttivo camerale della Granaria di Milano, arbitro per le controversie in materia di materie prime per alimenti.

“Questo nuovo modello gestionale è funzionale a sostenere una nuova fase di sviluppo che, coerentemente con la visione strategica perseguita sino ad oggi, permetterà di cogliere, in uno

scenario competitivo globale di crescente complessità, le sfide e le nuove opportunità offerte dai mercati e dai cambiamenti nelle dinamiche competitive. In continuità con la strategia attuale, il

Gruppo conferma le proprie priorità, indispensabili per garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo” dichiara il Presidente Battista Moretti che ha il compito di garantire continuità strategica al Gruppo.

“L’evoluzione verso un modello con responsabilità distribuite, distinte ma complementari, garantirà una solida governance del Gruppo che negli ultimi anni ha notevolmente aumentato la propria presenza sul territorio nazionale, con uno sguardo all’estero, in particolare grazie alla crescita dell’azienda di punta Cascina Italia”.

Battista Moretti, classe 1944, si è formato in azienda e ha ricoperto prestigiosi incarichi nel settore dell’associazionismo industriale e finanziario. Tra il 1972 e il 2021 ha assunto numerosi incarichi,

tra cui la nomina a Presidente della Piccola Industria di Bergamo, quella di vice-presidente dell’Unione Industriali, rappresentanze in comitati regionali, centrali e giunta di Confindustria e

altre cariche in consigli e comitati di Confidi e Federconfidi e nell’ambito delle BCC. Dal 1963 a oggi ha delineato lo sviluppo societario, confermandosi l’anima amministrativa e finanziaria del

Gruppo.

La governance dell’azienda sarà dunque affidata a Battista Moretti, figura di grande esperienza che traccerà le linee guida dello sviluppo aziendale, con a fianco i due Co-Ceo e Amministratori

Delegati, che già da anni lavorano insieme e contribuiscono al futuro dell’azienda, con ruoli distinti ma complementari e sinergici, pronti ad affrontare le future sfide del mercato.

“È un’importante sfida perché crediamo nella ripresa che perseguiremo anche grazie alle primarie aziende nazionali dell’industria alimentare e della Gdo che hanno sempre creduto in noi. Durante la terribile crisi causata dal Covid, che per prima ha colpito proprio il nostro territorio, ci siamo preparati a un nuovo rilancio e sviluppo grazie agli investimenti tecnologici che hanno digitalizzato

l’azienda e che ci permettono di raddoppiare le produzioni migliorando le efficienze” dichiara Ruggero Moretti.

RUGGERO E SILVIA, AMMINISTRATORI DELEGATI

Ruggero Moretti, classe 1970, dopo gli studi tecnici, fa il suo ingresso nell’azienda di famiglia nel 1994 iniziando a lavorare dapprima in Moretti e poi nel 1996 nella neonata Cascina Italia. La lunga attività di affiancamento commerciale, associativo, istituzionale e nelle fiere di settore sullo scenario nazionale ed europeo gli permette di essere nominato nel 2012 Presidente del comitato

uova della neonata Unaitalia e nel 2018 diventa presidente di EEPA, acronimo di European Egg Processors Association che raggruppa i più importanti produttori di ovoprodotti in Europa. Inoltre,

rappresenta Cascina Italia in IEC (International Egg Commission) che raggruppa le eccellenze mondiali dei produttori di uova ed ovoprodotti, divulgando e favorendo il consumo di uova anche

appoggiando la FAO per la diffusione delle uova quali fonte di proteine animali a basso costo nei paesi in via di sviluppo.

“Questo nuovo incarico di prestigio è una sfida che condivido con mio cugino Ruggero perché in un momento storico così delicato, abbiamo l’ambizione e l’obiettivo di puntare sulla crescita

mantenendo e divulgando la cultura della qualità, della sostenibilità, dell’italianità e della serietà che abbiamo ereditato nel nostro Dna professionale dai nostri nonni, genitori e zii. Serietà sembra

una parola desueta e inflazionata ma abbiamo imparato quanto il rispetto degli altri e della parola data siano valori immensi non misurabili con parametri, ma che creano grande valore aggiunto a

lungo termine” dichiara Silvia Moretti.

Silvia Moretti, classe 1985, dopo aver conseguito laurea magistrale all’Università di Bergamo e aver fatto esperienze lavorative in ambiti diversi, fa il suo ingresso nell’azienda di famiglia nel 2012 con funzioni legate al corporate, alla sfera amministrativa e finanziaria, alla gestione delle risorse umane e al marketing. Fa parte del Gruppo Giovani Imprenditori e del Consiglio Direttivo del Gruppo Alimentari di Confindustria Bergamo ed è membro del Rotary Club Bergamo.

“La certezza che ci guida è che le solide fondamenta di tanti anni di conoscenza del nostro settore e del nostro mercato, unitamente a nuove competenze e ad un eccellente staff di dipendenti e

collaboratori, che vivono l’azienda non solo per professione ma anche con passione, ci premetteranno nei prossimi anni di crescere e creare sviluppo vincendo le sfide che tanto ci stimolano.” affermano i due Co-Ceo e Amministratori Delegati “Il nostro ringraziamento va alla terza generazione, a cui siamo riconoscenti e grati per aver costruito questa realtà aziendale familiare che orgogliosamente può vantare il prossimo anno 100 anni di storia.