Sono 437 i soggetti residenti in provincia di Bergamo attualmente in isolamento obbligatorio perchè positivi al Covid: a questi si aggiungono altre 143 persone in isolamento fiduciario perchè loro contatti.

Dati che confermano il trend di calo delle ultime settimane: la scorsa settimana, infatti, si parlava rispettivamente di 633 e 317 persone, quella prima ancora di 1.076 in isolamento obbligatorio e 905 in fiduciario.