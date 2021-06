Cerimonia in Piazza Pontida: domenica si incorona il Duca "Smiciatöt" - BergamoNews

In un clima di gioia e di allegria, domenica 27 giugno alle 11, in Piazza Pontida, storico centro cittadino e cuore del feudo ducale, sarà celebrata la solenne incoronazione dell’undicesimo Duca di Piazza Pontida, Mario Morotti (Smiciatöt) che si appresta ad affrontare il suo terzo mandato. Un nuovo triennio, dunque, alla guida del più prestigioso e datato sodalizio bergamasco.

A presiedere il solenne rito di elezione, che si svolgerà per la prima volta al cospetto del pubblico cittadino oltre a quello ducale, nel pieno rispetto delle attenzioni sanitarie richieste dalla situazione attuale, sarà il Cancellier Grande Cavalier Gianmario Marchesi mentre l’investitura vera e propria avverrà per opera del presidente della ducal Corte di Giustizia, avvocato Ettore Tacchini e dal Sindaco di Bergamo Giorgio Gori o da un suo delegato. All’evento, allietato dalle note della Fanfara “Città dei Mille” parteciperanno, oltre alle autorità cittadine, tutti i Cavalieri, gli Alfieri, i Vassalli che costituiscono la nutrita corte ducale mentre, a far da cornice, saranno chiamate le rappresentanze dei gruppi folkloristici orobici nei loro tradizionali costumi, oltre alle associazioni bergamasche che vorranno aderire all’invito. Sarà inoltre presente una delegazione della Serenissima di Venezia inviata appositamente dal Doge Lodovico Manin……

L’incoronazione ducale sarà poi seguita dall’investitura dei 7 nuovi Cavalieri Jure Pleno Oscar Bianchi, Antonio Brena, Massimo Curiazzi, Gianluigi Della Valentina, Giorgio della Vite, Davide Marchesi e Ferruccio Rota che entreranno così a far parte di diritto del Senato Ducale, il massimo organismo del Ducato di Piazza Pontida.

A conclusione del festoso evento, in ottemperanza alla più consolidata tradizione ducale, è previsto un brindisi.