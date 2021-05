Covid, situazione sempre più positiva: con questi dati Lombardia verso la Zona Bianca - BergamoNews

Vediamo, come ogni martedì, i dati della settimana epidemiologica appena conclusa (18-24 maggio): a livello nazionale sono stati rilevati 32.116 nuovi casi, con un calo del 30,7% sui 46.317 della settimana precedente. Il numero delle infezioni giornaliere scende da un media di 6.617 a 4.588. Prosegue la discesa anche il numero dei ricoveri in area medica, che attualmente sono 8.950 contro i 12.024 della settimana scorsa. Analogamente scendono i pazienti in Terapia Intensiva, ora 1.382 rispetto ai precedenti 1.754. I decessi sono stati 1.039 in calo dai 1.265. Gli attualmente positivi sono 276.439 in calo del 17% dai 322.891 della rilevazione scorsa.

La messa in protezione delle fasce più anziane della popolazione (a oggi è stata somministrata almeno una dose all’85% degli over 70) sta avendo un impatto importante sui nuovi ingressi in terapia intensiva: 436 nell’ultima settimana, in calo del 22,5% sul periodo precedente (11-17 maggio). Ricordiamo che il numero massimo di nuovi ingressi nell’arco di sette giorni (1.892) è stato registrato durante la settimana epidemiologica 13-19 marzo 2021.

Lombardia, casi giù: verso la Zona Bianca?

In Lombardia i nuovi casi sono stati 5.172, erano 7.167, quindi il calo sulla settimana precedente è del 27,8%. Prosegue, ormai da molte settimane, il calo dei ricoveri: 1473 sono ora quelli in Area Medica e 284 in Terapia Intensiva. Ciò sta permettendo un graduale ritorno alle normali attività ospedaliere. Questo vale anche per la provincia di Bergamo, dove i pazienti ricoverati sono scesi da 227 a 150 e quelli in T.I. da 37 a 24. I nuovi casi registrati sono stati 432, in diminuzione del 33% sul periodo precedente quando erano 644. Da rilevare che negli ultimi quattro giorni non ci sono stati decessi causa Covid: il totale della settimana è quindi di 6 (erano stati 10 nella scorsa).

Pur considerando i pochi test effettuati negli ultimi giorni, si evidenzia una discesa dell’incidenza dei nuovi casi ogni 100.000 abitanti: poco sotto i 50 per Bergamo e poco sopra per la Lombardia. Se il trend fosse confermato nelle prossime due settimane la Lombardia passerebbe in Zona Bianca.

La giusta soddisfazione per l’attuale andamento dell’epidemia non ci deve far dimenticare la situazione reale. Il rischio che non dobbiamo correre a quello di cedere al meccanismo dell’assuefazione, in base al quale abbiamo in qualche modo fatto l’abitudine ai 5.000 o al massimo ai 10.000 contagi delle ultime settimane e ai 100-200 decessi al giorno, numeri che ci appaiono come del tutto accettabili, quasi trascurabili rispetto ai livelli con cui abbiamo convissuto nel recente passato. In altri termini, abbiamo tenuto nella nostra memoria i numeri peggiori dell’epidemia, e li usiamo come metro di paragone. Si tratta di un’operazione scorretta e pericolosa, perché ci impedisce di cogliere in modo corretto il valore dei dati attuali e di collocarli nella giusta dimensione di rischio

Insomma, la tendenza attuale segna una riduzione importante del contagio, ma per capirne l’esatta dimensione più che ritornare con la memoria ai numeri di novembre 2020 o di marzo 2021 (al picco delle ultime due ondate epidemiche) dobbiamo osservare quelli della stessa fase di un anno fa: quando, come abbiamo ricordato, si usciva da un’ondata del contagio, stavamo riaprendo il Paese e tutto sembrava risolto. La differenza, a nostro favore, è tutta nella disponibilità odierna del vaccino. Una differenza fondamentale: che però non deve farci dimenticare i rischi ancora presenti (molti) a causa di una circolazione del virus molto più elevata rispetto a un anno fa.

Calano (purtroppo) anche i tamponi

Pessime notizie, purtroppo, sul fronte dei test eseguiti: prosegue, e anzi prende consistenza, il calo dei tamponi eseguiti: nella settimana 18-24 maggio sono stati 1.644.376 (-8,4% rispetto ai 1.794.567del periodo precedente). Rispetto alla settimana epidemiologica conclusasi il 24 aprile, quindi un mese fa, e che aveva fatto registrare il numero record di 2.030.664, la riduzione è però del 18%. La diminuzione dei test è una facile scorciatoia per diminuire i positivi individuati, ma una pessima idea per contrastare l’epidemia: non rilevare le infezioni fa ottenere allentamenti, ma lascia circolare il virus. Che al momento, colpendo soprattutto i più giovani, sta causando meno ricoveri e decessi, ma che, replicandosi su larga scala, continua a produrre mutazioni e come inevitabile conseguenza possibili varianti. Possiamo solo sperare che tra queste non ne compaia una in grado di eludere la protezione vaccinale. Anche perché in Italia il numero medio dei tamponi molecolari (gli unici che permettono il sequenziamento del materiale genetico del Sars-CoV-2) è ormai sceso a una media di soli 124.605 nell’ultima settimana. Come metro di paragone possiamo verificare i dati del Regno Unito, esempio più volte citato per le riaperture. Il numero di abitanti (66 milioni) è del 10% superiore a quello dell’Italia e i dati sono quindi molto semplici da confrontare: nella settimana 14-20 maggio i test totali in Uk sono stati 6.083.150 con 1.800.560 tamponi molecolari (media 257.222). Se qualcuno avesse dubbi su cosa significa tracciare seriamente la diffusione del virus, con test in grado di fornire materiale idoneo per l’individuazione delle varianti, può fare riferimento ai numeri del Regno Unito.

Osserviamo ora l’evoluzione dell’epidemia analizzando un arco temporale più lungo rispetto alla settimana epidemiologica. Secondo l’Iss (Sorveglianza integrata Covid-19) nel periodo mobile di 30 giorni compreso tra il 21 aprile e il 20 maggio (ultimi dati Iss), a livello nazionale sono state certificate 254.555 nuove infezioni con 5.385 decessi. La letalità è risalita al 2,1% dal 2,0% della rilevazione precedente: il motivo è meramente tecnico e va ricondotto al forte arretramento in corso dell’epidemia, che diminuisce il denominatore sul quale viene eseguito il calcolo. Essendo la curva dei decessi ritardata rispetto a quella del contagio assistiamo a questo effetto ogni volta che si verificano periodi di riduzione dei nuovi casi. Le infezioni tra gli operatori sanitari si sono ormai stabilizzate (2.016, lo 0,79% del totale) e dimostrano come l’effetto delle vaccinazioni abbia ormai raggiunto il suo massimo nei soggetti vaccinati (il 4,4% degli operatori sanitari resta ancora totalmente scoperto, mentre l’81,2% ha già ricevuto una doppia dose).

L’età mediana dei contagiati scende a 40 anni, e anche in questo caso riflette il progredire della campagna vaccinale e la messa in protezione delle fasce di età più avanzate, in particolare degli over 70. Un effetto altrettanto evidente si osserva con lo spostamento dei nuovi casi verso i soggetti più giovani: nel periodo considerato il 22,5% dei positivi è stato rilevato tra 0 e 18 anni (era il 19,6% nei 30 giorni mobili chiusi il 5 maggio); il 44,1% tra 19 e 50 anni (era il 43% al 5 maggio); il 24,4% tra 51 e 70 anni (da 26,1%). Molto sensibile, infine, il calo tra gli over 70 (9% contro l’11% rilevato il 5 maggio) soprattutto se considerato a confronto con il dato da inizio epidemia: 16,3% delle infezioni totali.

Nel mondo 25 milioni di vaccini al giorno

A sei mesi dall’approvazione delle prime formule, si somministrano in tutto il mondo 25 milioni di dosi di vaccino al giorno e attualmente sono un miliardo e mezzo le dosi somministrate in totale. Le prime approvazioni ai vaccini anti-Covid – Sputnik V in Russia, Pfizer-BioNTech in Regno Unito sono infatti arrivate ai primi di dicembre scorso. Da allora, in 210 Paesi si è avviata la campagna vaccinale mentre ancora undici non sono riusciti a iniziarla. Un passo sempre più spedito se si pensa che al giro di boa di 500 milioni di dosi iniettate nel mondo si era arrivati in quattro mesi.

La nota dolente è che quasi tutti sono appannaggio dei “Paesi ricchi”, questa disparità è stata sottolineata anche dal direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus: “La crisi dei vaccini è una ingiustizia scandalosa che sta perpetuando la pandemia e chiedo una spinta massiccia per vaccinare almeno il 10 per cento della popolazione di ogni Paese entro settembre e un’ulteriore spinta per arrivare al 30% entro fine anno”. “Oltre il 75% di tutti i vaccini” ha detto ancora Ghebreyesus” è stato somministrato in soli 10 paesi mentre il numero di dosi reso disponibile alla struttura Covax rimane ampiamente inadeguato. Ad oggi Covax ha potuto inviare solo 70 milioni di dosi a 124 paesi, un numero sufficiente per meno dello 0,5% delle popolazioni complessive di questi paesi”.

Intanto non si fermano i contagi: siamo a 168 milioni a livello globale e a 3,5 milioni di decessi.

Vediamo la situazione nei principali paesi europei:

– Francia casi confermati 5.665.101 morti 108.757 vaccinati 1° dose 48%;

– Germania casi confermati 3.657.662 morti 87.429 vaccinati 1° dose 53%;

– Italia casi confermati 4.194.672 morti 125.335 vaccinati 1° dose 51%;

– Regno Unito casi confermati 4.478.390 morti 127.983 vaccinati 1° dose 89%;

– Spagna casi confermati 3.636.453 morti 79.620 vaccinati 1° dose 51%.

Dai dati si può notare come il Regno Unito sia in fase molto avanzata nel raggiungere l’immunità di comunità e di cui già si vedono i primi effetti: nel corso dell’ultimo mese sono stati 58.000 i nuovi casi (media giornaliera 1933) e solo 300 i morti.