Covid, 33 decessi e 1.326 nuovi positivi in Lombardia: Bergamo 157 contagi - BergamoNews

La Lombardia continua a fare i conti con il coronavirus, anche se l’epidemia sembra finalmente arretrare.

Nelle ultime 24 ore, stando al solito bollettino pubblicato da protezione civile e ministero della salute, in regione sono stati trovati 1.326 nuovi positivi su 39.298 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e positivi è al 3,4% in lievissima ascesa rispetto alle 24 ore precedenti. I ricoveri nei reparti ordinari calano di 124 – adesso sono ricoverate 2.726 persone -, mentre salgono di due i posti occupati in terapia intensiva, che al momento ospitano 492 pazienti. Sono infine 33 i decessi, che portano il totale dei morti da inizio pandemia a 33.182.

I DATI

Lombardia: 818.414 (45.724) (1.326)

Milano: 264.803 (385)

Brescia: 103.790 (216)

Varese: 83.165 (64)

Monza e della Brianza: 77.396 (117)

Como: 58.481 (77)

Bergamo: 51.162 (157)

Pavia: 42.911 (64)

Mantova: 34.540 (86)

Cremona: 26.005 (42)

Lecco: 24.276 (43)

Lodi: 16.422 (15)

Sondrio: 14.757 (31)