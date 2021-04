Ultime ore di sole, poi ci aspetta una settimana grigia e piovosa - BergamoNews

Bergamo e la Lombardia si accingono a diventare zona gialla, ma non sembra che le condizioni del tempo salutino con favore questa novità. A spiegare la situazione prossima ventura il bollettino del Centro Meteo Lombardo curato da Marco Tarantola.

ANALISI GENERALE

Si attenua a partire da lunedì l’anticiclone che ha garantito bel tempo su gran parte della regione nel fine settimana, per l’arrivo di una perturbazione atlantica dalla penisola iberica. Si apre dunque una settimana caratterizzata da molte nubi e piogge, alternate a schiarite poco frequenti. Le temperature saranno in calo in particolare dalla giornata di martedì e si manterranno in pianura intorno ai 15/17 °C di massima. Un miglioramento del tempo è possibile dal prossimo weekend, ma sono necessarie conferme nel corso della settimana.

Domenica 25 aprile 2021

Tempo Previsto: tempo stabile sulla Lombardia, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione per tutto il giorno. Non si esclude il passaggio di un po’ di velature alte e sottili nel pomeriggio ed in serata e un aumento della nuvolosità sui settori prealpini nel pomeriggio, in particolare orobici. In serata cielo generalmente sgombro da nubi eccetto per un po’ di nubi sui settori prealpini centro-orientali.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 12 e 14 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 22 e 24 °C.

Lunedì 26 aprile 2021

Tempo Previsto: tempo in lento e graduale peggioramento nel corso della giornata, con nuvolosità sparsa su gran parte della regione, in particolare da metà giornata. Nel pomeriggio possibili prime precipitazioni deboli e sparse su Prealpi Orobie, bassa Valtellina e Valchiavenna, nuvoloso sul resto della Lombardia. In serata e nella notte peggioramento più deciso, con piogge diffuse su gran parte della regione.

Temperature: massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 19 e 21 °C.

Martedì 27 aprile 2021

Tempo Previsto: piogge diffuse su gran parte della regione per tutta la giornata, con nevicate sulle Alpi oltre 1700 m. Nel pomeriggio si attenuano i fenomeni sul comparto alpino, ancora piogge su pianure e Prealpi. In serata e nella notte cessano gradualmente le precipitazioni su gran parte della Lombardia.

Temperature: in diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 13 e 15 °C.