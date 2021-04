Nuova variante, Speranza: "Vietato ingresso in Italia a chi è stato in India negli ultimi 14 giorni" - BergamoNews

Cresce anche in Italia l’allarme per la nuova variante indiana.

“Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India – annuncia in un post su Facebook il Ministro della Salute, Roberto Speranza -. I residenti in Italia potranno rientrare con tampone in partenza e all’arrivo e con obbligo di quarantena. Chiunque sia stato in India negli ultimi 14 giorni e si trovi già nel nostro Paese è tenuto a sottoporsi a tampone contattando i dipartimenti di prevenzione”.

Il Ministro fa sapere che anche “i nostri scienziati sono al lavoro per studiare la nuova variante. Non possiamo abbassare la guardia – conclude -. Venerdì è stato il giorno record per casi a livello mondiale, con 893.000 positivi di cui 346.000 proprio in India”.

Ho firmato una nuova ordinanza che vieta l’ingresso in Italia a chi negli ultimi 14 giorni è stato in India. I residenti… Pubblicato da Roberto Speranza su Domenica 25 aprile 2021