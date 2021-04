L’Anpi: portate un fiore alle targhe dei partigiani. Dove sono a Bergamo - BergamoNews

Dopo un 25 aprile 2020 con il canto dai balconi di BELLA CIAO, il 25 aprile di quest’anno 2021 subisce ancora limitazioni di carattere sanitario. Quindi manifestazioni stringate e senza comizi, ma con molte modalità particolari, on line e in streaming, in proposito invito a consultare la locandina allegata predisposta dall’ANPI provinciale.

La sezione “Eugenio Bruni” dell’ANPI di Bergamo Città aderisce all’appello nazionale STRADE DI LIBERAZIONE, che consiste nella deposizione/affissione di un fiore sotto le targhe dedicate e partigiani e antifascisti.

Anpi Bergamo città sarà presente il 25 aprile 2021 dalle 15,30 in tre luoghi simbolici della città, dove sarà anche possibile rinnovare o richiedere la tessera.

– Al monumento ai partigiani di Longuelo, in via Longuelo 264;

– alla lapide dedicata a Giovanni D’Amico, in via del Santuario dietro al Santuario di Borgo Santa Caterina;

– alla lapide dedicata a Ferruccio Dell’Orto, in via Pignolo 10.

L’invito è quello di “scegliersi” una targa o una via, una situazione della città, munirsi di scotch, mettere il proprio fiore e quindi mandare fotografie o filmati, tramite il recapito email anpibg.cittadina@gmail.com

oppure tramite la pagina Facebook di ANPI Bergamo Città, che tra l’altro viene costantemente alimentata di proposte e iniziative anche in streaming organizzate da ANPI e Istituti Storici di tutta Italia, da seguire per chi non volesse o potesse uscire di casa.

La pagina Facebook è a questo indirizzo

https://www.facebook.com/ANPI.Bergamo.Citta/?view_public_for=966029200180071

Ecco qualche suggerimento sulle lapidi e targhe in città dal libro Pietre Vive di Mario Pelliccioli, edito da ANPI Bergamo alcuni anni fa.

– targa per i deportati da Bergamo, presso Binario 1 della Stazione delle Ferrovie;

– targa per i torturati dai fascisti nel fu collegio Dante Alighieri (ora Creberg) in via Galliccioli 3;

– targa per la Casa della Libertà, già casa del fascio, in fianco all’ingresso dell’Auditorium di piazza della Libertà;

– targa per i martiri della banda Turani, in via Pignolo 13;

– targa per i torturati del fu collegio Baroni, ora Università di Bg, in via Pignolo 123;

– targa per i partigiani fucilati Turani, Sporchia e Consonni, e targa per il fucilato Rampini, entrambe all’ingresso del Lazzaretto;

– targa per Vincenzo Magni, in vicolo Bancalegno 1;

– lapide per cinque antifascisti di città alta morti a Pesaro, in via Porta Dipinta 40;

– varie lapidi per partigiani e deportati nel Parco della Rocca;

– lapide per Norberto Duzioni presso fu orfanotrofio ora Scuole Imiberg, in via Santa Lucia;

– varie lapidi per caduti partigiani italiani presso Chiesa di Sudorno;

– lapide per i partigiani Galimberti, Ressi e D’Amico presso il Centro Terza Età di Redona

Poi ci sono i tanti nomi di vie e piazze dedicate alla Liberazione e ai suoi protagonisti, che possono essere omaggiati.