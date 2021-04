La compagnia del cigno 2, Il miglio verde o Bumblebee? La tv del 25 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 25 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “La Compagnia del Cigno”, con Alessio Boni e Anna Valle. Verranno proposti due episodi dal titolo “Prepararsi a combattere” e “La competizione”.

Nel primo, l’arrivo della direttrice di un’importante scuola americana, su invito di Teoman, smuove gli animi di insegnanti e allievi. L’opportunità di vincere la borsa di studio messa in palio per l’occasione, dà subito il via alla competizione diretta, con il disaccordo di Marioni che non ama vedere i propri studenti sgomitare tra di loro per la vittoria…

Nel secondo, la proposta privilegiata fatta a Matteo dal maestro Kayà, fa sì che un altro segreto vada a pesare sugli equilibri già precari dei ragazzi della Compagnia e sul rapporto speciale con il maestro Marioni. Domenico soffre per l’allontanamento improvviso di Barbara e a nulla valgono le spiegazioni di Vittoria per giustificare la figlia…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con la serie “The Rookie”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Ingiustizie”: a causa di Armstrong, vengono intensificati i controlli sull’attuazione dei nuovi regolamenti. Lucy e Jackson aiutano Nolan a rimettere a posto la sua casa. Lopez affronta il suo primo giorno di lavoro come detective…

Canale5 alle 21.10 proporrà “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Su RaiTre alle 20 ci sarà una nuova puntata di “Che tempo che fa” condotto da Fabio Fazio mentre su La7 alle 20.35 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Il miglio verde”; su Italia1 alle 21.25 “Bumblebee”; su Rai4 alle 21.20 “Alone”; su La5 alle 21.05 “Ossessione matrimonio” e su Iris alle 21 “The river wild – Il fiume della paura”.

Su Rai5 alle 21.05 verrà trasmesso il documentario “Risvegli”. Nel cuore del Kalahari, ogni anno la piena del fiume Okavango trasforma in poche settimane un deserto in un’oasi popolata da piante e animali straordinari.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21 la fiction “Pupetta – Il coraggio e la passione” e su Italia2 alle 21.10 “Big Bang Theory”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai