Gli alunni di Casnigo a lezione di Costituzione - BergamoNews

Un’attività nata per promuovere la cultura civica dei diritti e delle responsabilità alla luce delle grandi sfide aperte e per valorizzare le migliori esperienze di educazione civica realizzate nel corso dell’anno scolastico.

Il sindaco Enzo Poli, affiancato dall’assessore Franca Guerini ha fatto visita a ciascuna classe partecipando in prima persona alle attività didattiche che hanno ricordato la Festa della Liberazione, il 160° anniversario dell’Unità d’Italia e il 75° della Repubblica, promuovendo i valori fondamentali della nostra Costituzione e della civiltà umana. Particolarmente sentito il momento in cui gli alunni hanno intonato, in piedi, l’inno nazionale.