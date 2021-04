Atalanta, a Roma due punti buttati: col Bologna deve ripartire la corsa-Champions - BergamoNews

Dopo il turno infrasettimanale, l’Atalanta affronta questa sera nel posticipo domenicale al Gewiss Stadium il tranquillo Bologna.

C’è certamente rammarico per il risultato scaturito contro la Roma, soprattutto per le numerosissime palle gol sprecate che avrebbero portato la formazione orobica, prima dell’espulsione di Gosens, ad un vantaggio che difficilmente i giallorossi avrebbero colmato.

Se i giocatori hanno commesso diversi errori, non esente da colpe appare anche mister Gasperini che, a mio modesto avviso, non avrebbe dovuto togliere Malinovskyi che in quel momento stava disputando un’eccellente partita. Pasalic copre maggiormente? Certamente si, ma prima l’obiettivo è mettere al sicuro il risultato e poi, eventualmente, pensare a difenderlo. Non è sempre stata la sua filosofia in questi anni?

Un peccato, perché la vittoria avrebbe lanciato i nerazzurri in seconda posizione incrementando notevolmente le chances di qualificazione Champions. Pazienza. Ovviamente nulla è perduto, ma ora non bisogna più sbagliare, anche perché il Napoli sta giocando benissimo e la Juve è sempre la Juve.

Ecco dunque che la partita di questa sera è una di quelle da vincere assolutamente. Il Bologna si trova in quella zona di classifica assolutamente tranquilla e senza alcuna ulteriore velleità. E qui nasce sempre il solito dilemma: giocheranno senza mordente perché il loro torneo è sostanzialmente finito oppure con la testa libera e dunque senza alcun timore di perdere? Staremo a vedere.

Chi invece avrebbe tanto da perdere è proprio l’Atalanta, che dovrà sciorinare una prestazione importante per portare a casa l’intero bottino. E lo farà in attesa degli scontri di lunedi sera del Milan e del Napoli, impegnate entrambe in gare ostiche.

Come già detto in altre occasioni, difficilmente la Dea “sbaglia” due gare consecutive, motivo per il quale è grande il mio ottimismo per questa sera.

È la 51esima partita tra le due formazioni a Bergamo in serie A e la situazione è la seguente: 27 vittorie nerazzurre, 8 bolognesi e 15 pareggi. Aggiungendo anche le gare al Dall’Ara (compresa quella d’andata) la situazione va in sostanziale equilibrio perché le vittorie atalantine salgono a 35 quelle felsinee a 39 e 27 i pareggi.

La Dea batte in casa il Bologna da 6 anni consecutivi. Risale allo scorso torneo l’ultima vittoria nerazzurra con il risultato finale di 1-0 per la rete segnata da Luis Muriel. Decisamente datato invece l’ultimo successo felsineo che è del campionato 2008-2009: in quell’occasione fu una rete di Volpi a dare la vittoria ai suoi. L’ultimo pareggio è invece quello del torneo 2012-2013: vantaggio nerazzurro di Giorgi e pareggio di Gilardino per l’1-1 finale.

Per la galleria degli amarcord, la vittoria atalantina con maggior scarto di reti è quella del campionato 1990-1991: segnarono Perrone, Evair ed una doppietta Luigino Pasciullo nel 4-0 finale. La gara con il maggior numero di reti segnate è invece quella del 1997-1998 nella quale la Dea prevalse per 4-2 con le reti di Caccia, Orlando, Sgrò e Lucarelli, mentre per i rossoblu segnarono Andersson e Roberto Baggio.

Nella gara d’andata l’Atalanta buttò al vento la vittoria: avanti grazie ad una fulminea doppietta di Muriel (il primo su rigore) nel primo tempo, si fece raggiungere nel quarto d’ora finale dalle reti di Tomiyasu e Paz.

Contro il Bologna mancherà Gosens, espulso giovedì a Roma

In casa nerazzurra Gasperini è costretto a ridisegnare la formazione a causa dell’assenza di Gosens squalificato, oltre che di Hateboer. Probabile l’utilizzo sulla fascia di Toloi. In avanti il duo colombiano Muriel-Zapata sorretti da Malinovskyi tra le linee.

Mister Mihajlovic in difesa dovrebbe affidarsi a De Silvestri e Dijks, mentre Antov e Soumaoro andranno a formare la coppia centrale. In mediana Schouten dovrebbe rimpiazzare l’infortunato Dominguez affiancando Svanberg, in avanti ci sarà Palacio e alle sue spalle il tecnico serbo punta sul trio Skov Olsen-Soriano-Barrow.

Gli ex della partita sono solamente due ed entrambi vestono oggi la maglia del Bologna: Riccardo Orsolini, mezza stagione a Bergamo con 7 presenze, e Musa Barrow che in maglia nerazzurra ha disputato 40 partite con 4 reti.

Due anni fa 4 reti in 15 minuti ed un gioco spumeggiante: ai tifosi ne basterebbe anche solo una, ma da 3 punti.