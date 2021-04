Weekend di sole con temperature sopra i 20 gradi - BergamoNews

Con Marco Tarantola del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà nel fine settimana a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre dal Mediterraneo occidentale verso il Regno Unito garantirà un generale miglioramento del tempo sul nord Italia per tutto il week end, anche se non mancherà la formazione di un po’ di nubi, prevalentemente innocue, sui rilievi prealpini e la fascia pedemontana.

Le temperature saranno in aumento nella giornata di sabato nei valori massimi, grazie al maggior soleggiamento, con i valori pomeridiani che si porteranno oltre i 20 gradi.

Sabato 24 aprile 2021

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione. Nel pomeriggio formazione di un po’ di nubi sui rilievi prealpini, in particolare orobici, e sulla fascia pedemontana; bel tempo sul resto della regione. In serata prevalenza di bel tempo su tutti i settori, nubi in graduale dissolvimento sulle Prealpi.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 9 e 11 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 20 e 22 °C.

Domenica 25 aprile 2021

Tempo Previsto: tempo stabile sulla Lombardia, con cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte della regione per tutto il giorno. Non si esclude il passaggio di un po’ di velature alte e sottili nel pomeriggio ed in serata e un aumento della nuvolosità sui settori prealpini nel pomeriggio, in particolare orobici.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 10 e 12 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 21 e 23 °C.

Lunedì 26 aprile 2021

Tempo Previsto: tempo in lento e graduale peggioramento nel corso della giornata, con nuvolosità sparsa su gran parte della regione in particolare da metà giornata. Nel pomeriggio possibili prime precipitazioni deboli e sparse su Prealpi Orobie, bassa Valtellina e Valchiavenna, nuvoloso sul resto della Lombardia. In serata e nella notte peggioramento più deciso, con piogge diffuse su gran parte della regione.

Temperature: massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 11 e 13 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 19 e 21 °C.