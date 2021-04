Suisio, perde il controllo dell'auto e finisce fuori strada: vettura in fiamme - BergamoNews

I Vigili del fuoco volontari di Madone sono intervenuti alle 20.50 per un incidente stradale a Suisio.

Un 23enne alla guida di un’auto ha perso il controllo del mezzo dopo aver percorso la rotatoria in via Santi Nazario e Celso ed è finito fuori strada. L’auto è andata a sbattere contro il guardrail e ha preso fuoco. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il veicolo. Sul posto anche i Carabinieri e l’ambulanza di Capriate. Per il giovane solamente ferite lievi.