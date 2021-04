San Pellegrino, aperta la nuova sede dell'Associazione Poliziotti Italiani - BergamoNews

L’Amministrazione Comunale di San Pellegrino Terme prendendo ad esempio i collaudati progetti di collaborazione con altri comuni della Provincia Bergamasca – come Scanzorosciate, Bergamo, Torre Boldone, Mornico al Serio, Albano Sant’Alessandro e Verdellino – ha aderito ad un protocollo d’intesa per i servizi di Volontariato Civico con l’Associazione Poliziotti Italiani sezione di Bergamo.

Sabato 24 aprile, in Piazza San Francesco d’Assisi 37 a San Pellegrino Terme, è stata inaugurata la terza sede locale Api provinciale, dopo quelle di Bergamo e Verdellino, e la seconda dell’Associazione Poliziotti Italiani a.s.d. (Associazione sportiva dilettantistica aderente Acsi–Coni), per offrire uno spazio fisico ed un punto di riferimento per l’attività sociale, culturale, formativa e sportiva per tutta l’alta valle.

“L’Associazione – afferma il presidente provinciale Stefano Memoli – già insignita per il Volontariato Civico del prestigioso Ambrogino d’Oro dal Comune di Milano, come in tutti gli altri ambiti territoriali e nazionali ove opera, si propone di avviare una serie di iniziative di formazione ed informazione in materia di sicurezza e legalità, nonché di proseguire nei corsi di autodifesa, legalità e sicurezza ed arti marziali da combattimento, già avviati da alcuni anni nella palestra GYM di Zogno”.