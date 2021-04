Rally Prealpi Orobiche, spettacolo sul 25 aprile e commedie dialettali: gli eventi del week-end - BergamoNews

Bergamo e la Lombardia sono in zona arancione: da lunedì 26 aprile si coloreranno di giallo. Nel fine-settimana di sabato 24 e domenica 25 aprile, dunque, vigeranno le disposizioni relative al DPCM anti-Covid.

Ecco la panoramica delle iniziative organizzate nel week-end in Bergamasca.

Sabato 24 e domenica 25 aprile si correrà la 35esima edizione del “Rally Prealpi Orobiche”. La voglia di ritornare a gareggiare in provincia di Bergamo ha fatto “volare” le iscrizioni alla manifestazione: quest’anno sono 106 gli equipaggi che hanno formalizzato correttamente la richiesta di partecipazione alla gara.

I percorsi su cui si confronteranno sono due: uno può essere definito della storia e della memoria ed è quello dei Colli di San Fermo, sabato 24; l’altro è quello dell’ultimo mondiale, nello scorso dicembre, nei due tratti di Selvino e della Valserina, domenica 25.

Il via sarà dato ad Albino, con salita ad Altino, da dove si scenderà su Gaverina per raggiungere Grone: da qui scatterà la competizione sul tratto Grone-Colli di San Fermo. Quattro Valli unite: la Seriana, la Cavallina, la Calepio e la Brembana nel nome di un’antica ed estesa passione.

L’indomani, nuovo punto d’incontro ad Albino con salita a Selvino: da qui primo PS fino a Sambusita, poi secondo da Ambriola a Cornalba.

L’iniziativa, organizzata da Aci Bergamo, si svolgerà a “porte chiuse” per evitare il rischio di contagi da Covid, quindi niente pubblico in tutte le fasi del rally. Per ulteriori informazioni relative alla gara rimandiamo al sito www.rallyprealpiorobiche.it

Domenica 25 aprile per la celebrazione dell’Anniversario della Liberazione dell’Italia dal (Nazi)fascismo, la compagnia trevigliese TAE Teatro propone “La Malga Lunga”, una performance dedicata alle memorie dei partigiani.

La Malga lunga, situata nella conca del Farno, tra la val Cavallina, la val Borlezza e la val Gandino, oggi rifugio della Resistenza Bergamasca, fu roccaforte partigiana durante la Seconda guerra mondiale. Assunse il nome “13 Martiri di Lovere” in onore dei tredici partigiani fucilati nell’omonima cittadina bergamasca il 22 dicembre 1943, e nel 1944 fu base di insediamento di una squadra della 53^ Brigata Garibaldi. Il 17 novembre 1944 la Malga venne attaccata di sorpresa da ingenti forze fasciste della Legione Tagliamento, aggiungendo un’altra terribile pagina alla storia della Resistenza.

Questo luogo rivivrà domenica sera attraverso gli attori di TAE Teatro che daranno voce ad alcuni testi dei partigiani della 53^ Brigata Garibaldi realmente esistiti ma ripensati in modo tale da accogliere nei personaggi le voci e le esperienze delle migliaia di altri uomini e donne coinvolte nella Resistenza.

Lo spettacolo sarà visibile online in diretta streaming sulla pagina Facebook di TAE Teatro alle 21 (durata 20 min circa). La diretta avrà luogo dallo spazio di TAE Teatro, in attesa che i teatri aprano presto per tornare alle performance dal vivo.

Domenica 25 aprile alle 17 dal teatro Filodrammatici di Treviglio verrà trasmessa la commedia dialettale “Tor, toreri e tri gos”.

A Palma Blanca, in Spagna, arriva Tele Bergamo per intervistare due bergamaschi che hanno fatto fortuna con le loro attività. Si tratta di Francesco (in arte Francisco el Ballador), famoso per la scuola di ballo, e Adelio, proprietario di un ristorante la cui specialità è la “bistecca di toro”. Mentre l’attività di Francisco el Ballador va a gonfie vele, il ristorante di Adelio è in difficoltà per mancanza di materia prima. Infatti Ramirez, organizzatore di corride, non è più in grado di fornirgli carne di toro, perché da due mesi un terribile toro riesce a sconfiggere tutti i toreri e, per regolamento, non può essere sostituito da altri tori. Per abbatterlo si manda allora a chiamare El Manolo, il più grande toreador del mondo. Nel frattempo giunge da Bergamo una comitiva di bergamaschi composta da un gruppo di donne che vogliono frequentare il corso di flamenco e da un gruppo di uomini, fra cui un allevatore alla ricerca di un toro per le sue vacche e un aspirante ipnotizzatore che ama vestirsi da Gioppino e che sfiderà El Manolo nella corrida. Chi dei due vincerà? O forse ancora una volta vincerà il toro?

Regia di Fabrizio Dettamanti

Musiche di Fabrizio Dettamanti e Luciano Vezzoli

Domenica 25 aprile alle 21 dal teatro Filodrammatici di Treviglio verrà trasmessa la commedia dialettale “Ol malàt in del có”, libera trascrizione de “Il malato immaginario” di Molière. Un lavoro di Fabrizio Dettamanti.

Rielaborazione in chiave moderna della famosa commedia di Molière “Il malato immaginario”.

Il signor Nicola, ricco e prepotente, si crede malato di malattie inguaribili e si cura con ogni tipo di medicine, spinto anche da Rodolfa, sua seconda moglie, che aspetta con ansia di ereditare tutti i suoi averi. Invano Mariuccia (la figlia) e Albina (la serva) cercano di fargli capire che le troppe medicine gli danneggiano la salute. Nicola tiene in grande considerazione i medici, e per assicurarsi cure mediche gratuite cerca di costringere la figlia a sposare un giovane e sciocco dottore. Inoltre dovrà vedersela con i “buoni sentimenti” della moglie … che con la complicità di un notaio tenterà di fargli stendere un testamento a proprio favore… Ma, alla fine, Infine, grazie a un piano architettato dalla serva, sarà proprio un falso medico a fornirgli la medicina migliore e a farlo ravvedere.