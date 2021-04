Prime crepe nel governo Draghi: se Salvini si impunta - BergamoNews

Dopo la fine del Governo Conte, voluta soprattutto da Lega e Fratelli d’Italia, si sono aperte le porte ad un governo, che, comunque lo si voglia chiamare, è di fatto un governo di salvezza nazionale, aperto a tutte le forze partitiche contro le quali Mario Draghi, ahimé, ha avuto e ha poco spazio di manovra. Certamente si sono di molto assopite le roboanti e pretestuose bordate di Matteo Salvini si sono smorzate le frecciate di Forza Italia e le suggestive invettive di Giorgia Meloni. Pur continuando a sentire i sommessi brontolii dei due leader delle compagini meno accondiscendenti, questi hanno più il sapore di buffetti dati al governo. Il fatto di non avere ministeri o uomini nel governo, fa sì che FdI, partito monolitico, voglia comunicare di essere sempre vigile e sulla breccia, e fino ad oggi, sembra non aver gradito alcuna delle iniziative prese dal Governo Draghi.

C’è però qualcuno che, come è caratteristica di ogni lupo, perde il pelo ma non il vizio di borbottare. Nel timore che stampa e media lo dimentichino o che diano troppo spazio alla virata brusca nella direzione opposta da lui sostenuta fino a poco tempo prima di entrare a far parte della maggioranza su temi importanti quali l’europeismo e la presa di distanza da certi presidenti, ritenuti amici e ispiratori, non si esime dal muovere critiche al governo. C’è da notare che questi “amici” hanno sempre dato interpretazioni poco in linea con l’ortodossa lettura di questo importante nome: democrazia.

Lo spirito di contraddizione che caratterizza figure come queste, si manifesta in modi particolari che andrebbero studiati da analisti della politica per le loro peculiari caratteristiche.

Il tema si enuncia in questi termini: sostenere il governo nel quale si ha una rappresentanza di ministri e di sottosegretari, ma non perdere occasione di criticare qualsivoglia provvedimento anche se frutto di accordi presi ad un tavolo al quale son sedute anche le parti nominate dal proprio partito.

Le letture che si possono dare di siffatti atteggiamenti sono plurime, ma tutte saldamente ancorate al dissenso, anche solo formale, che appaga la massa di seguaci i quali sostengono acriticamente il leader, solamente per il fatto che è considerato il capo assoluto del partito e perché solletica l’uditorio con favolette trite e ritrite che tanto piacciono ad una certa parte dell’elettorato che lo segue quando, davanti agli obiettivi televisivi, si presenta “ bello come la mattina il sole”, con l’aria di chi ha meditato molto prima di enunciare le sue vedute.

Per cui, se si allentano le restrizioni imposte dal lockdown è perché la forza delle sue insistenze hanno fatto sì che il governo si sia arreso ed abbia recepito la logica delle sue richieste, talora, intendiamoci, accettabili. Ma il vanto del “miles gloriosus”, mai pago del risultato, spesso millantato e poco condiviso dalla parte scientifica che con tremore si è piegata alla decisione politica, non è dallo stesso considerato sufficientemente appagante. E allora bisogna spingersi più in là, altrimenti la visibilità resta un tantino appannata. Per cui se il coprifuoco è decretato alle ore 22 si propone di posticiparlo alle 23. E insistere fino al punto di astenersi, spaccando di fatto la maggioranza di governo. Adeguarsi non è da leader, sennò chi parla più della lotta verso la liberazione dai vincoli che la scienza ancora sostiene e dei quali la politica, per non perdere consensi o stampelle, non tiene conto?

A onor del vero, una parte moderata della destra, composta da partiti molto dissimili nella loro natura, ma uniti nella lotta per la conquista del potere, sembra aver assunto atteggiamenti responsabili e costruttivi nel condividere le decisioni che emergono e vengono deliberate al tavolo governativo al quale siedono. Ma pare che la moderazione il Italia non paghi, per cui, i cacciatori di consensi non possono demordere dalla linea che fino ad oggi li ha ripagati con l’aumento di voti.

Dio non voglia che questo improvviso cambio di rotta ci riporti a dover contare di nuovo numeri impressionati di contagi e di morti. Nessuna persona dotata di un minimo di buon senso che va oltre la sterile critica, se lo augura, anche se il rischio è paventato da professionisti esperti che non vivono di politica.

In quel malaugurato caso che nessuno vorrebbe si avverasse, che cosa faranno coloro che per accondiscendere un legittimo ma prematuro desiderio di liberazione si sono spinti troppo avanti in nome del consenso?

Osanneranno ancora i leader che millantavano l’ottenimento del risultato di aperture grazie alle loro pressioni o avranno sufficiente fantasia per inventarsi qualche altro teorema che attribuisca la responsabilità a chi ha permesso, legiferando, che questa corsa troppo veloce abbia lasciato sul campo ancora numerosi morti e feriti?