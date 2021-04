È morta Milva, addio alla “rossa” della musica italiana - BergamoNews

Si spegne una delle voci più belle della canzone italiana: è morta Milva.

L’artista aveva 82 anni. È morta nella sua casa di via Serbelloni, in pieno centro a Milano. Viveva con la segretaria Edith e la figlia, Martina Corgnati, critica d’arte. La “rossa”, così veniva chiamata per la sua fiammante chioma, si era ritirata da tempo per le sue condizioni di salute.

La rossa è un brano scritto ed arrangiato da Enzo Jannacci e Natale Massara incluso nell’album La Rossa. Il brano, una delle canzoni più rappresentative della cantante, giocava sulla doppia valenza di indicare il colore dei capelli di Milva ma anche la sua fede politica a sinistra, rivendicata in diverse esternazioni nel corso della sua carriera. Il testo è un flashback sulla vita dell’artista, che racconta la sua infanzia, la giovinezza in cui decise di cantare, i successi ed anche i periodi di buio in preda alla depressione, una sorta di bilancio di tutta la carriera della cantante.

Nel 2018 ricevette il premio alla carriera a Sanremo, una proposta che era stata avanzata da Cristiano Malgioglio e da una petizione popolare.

La cantante attrice più volte era stata protagonista della stagione di prosa al Teatro Donizetti. Il 23 maggio del 2010 per problemi di salute dovette annullare la fabula in musica “La Variante di Luneburg”, prevista proprio al massimo teatro bergamasco.