Covid, a Bergamo 202 nuovi contagi: 44 minorenni - BergamoNews

Nelle ultime 24 ore si registrano in Bergamasca 202 nuovi casi di Covid, dopo i 236 di venerdì e i 223 di giovedì. Viene confermato il dato della diffusione del virus tra i giovanissimi: sui 205 casi, 44 sono minorenni, erano 63 venerdì. Cresce il numero delle vittime, nelle ultime 24 ore si registrano 6 morti, contro una morte di venerdì.

In terapia intensiva ci sono ancora 57 i pazienti. In Lombardia — dove i contagi in 24 ore sono 2.349 —, i pazienti in degenza scendono di 135 e in terapia intensiva di 22. L’incidenza della positività degli ultimi 7 giorni è di 137 ogni 100.000 abitanti.

A livello nazionale si contano nelle ultime 24 ore 13.817 positivi al Covid. Lo rende noto il Ministero della Salute. Venerdì erano stati 14.761.

Sono invece 322 le vittime in un giorno (venerdì 342). In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 3.949.517, i morti 119.021. Gli attualmente positivi sono invece 461.448 (-4.095 rispetto a venerdì) mentre i guariti e dimessi sono 3.369.048.