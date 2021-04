Alzano: tutti volontari per riempire di fiori la ciclovia - BergamoNews

Conosciuto da circa un anno in tutta Italia per la situazione vissuta a causa della pandemia, il paese di Alzano Lombardo non si è mai fermato e ha continuato a fare comunità per il bene dei propri cittadini e del proprio paese.

Proprio nelle ultime settimane gli alzanesi si stanno occupando di abbellire la Ciclovia delle Rogge, un tratto di ciclovia che porta i cittadini dal paese nelle prossimità del parco Montecchio, una macchia verde che delizia adulti e bambini della zona.

L’idea dei volontari di Alzano è stata quella di decorare il passaggio non solo con opere artistiche realizzate da artisti della zona, bensì anche con una serie di fioriere donate dai cittadini alzanesi per dare un tocco di colore, permettendo ai fiori di rispecchiarsi nelle acque del canale.

Vasi e fiori sono stati donati da tutti, bambini, anziani, famiglie… nessuno si è risparmiato per il proprio paese, tra chi si occupava di portare la “materia prima”, chi puliva, chi organizzava la disposizione dei vasi: un’ottima squadra di volontari che sono scesi in campo per il proprio paese.

Purtroppo, anche nelle favole più belle, esiste sempre il cattivo della situazione impersonificato in questo caso da ladri e vandali desiderosi di deturpare il sogno di miglioramento dei volontari.

Vasi che sono stati fatti cadere e altri rubati, sono queste alcune delle azioni che hanno rattristato gli alzanesi e che li hanno portati a dover legare le fioriere alla ringhiera, ma non sempre questo basta. Costretti a pensare al salvataggio dei propri fiori, i cittadini non si sono lasciati scoraggiare e sono andati avanti, cercando di migliorare ancora e ancora quella che rappresenta la propria casa.

Alzano non è simbolo unicamente di rinascita dopo il covid, ma rappresenta quello che ognuno di noi vorrebbe avere, una reale comunità in cui sentirsi casa, dove le persone collaborano tra loro per il semplice fine di aiutare, di regalare un sorriso e migliorare una semplice ciclovia di paese.