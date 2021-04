"Vite dedicate", gli studenti bergamaschi si confrontano con il giudice Roberto Di Bella e don Marcello Cozzi - BergamoNews

“Vite dedicate. Gli studenti incontrano i testimoni della Memoria e dell’Impegno Civile”, organizzato dal Centro di promozione della legalità (CPL) per la provincia di Bergamo (con l’Istituto Superiore “Giulio Natta” come capofila) e dall’Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con il Comune di Bergamo si chiude venerdì 23 aprile con l’incontro online con il giudice Roberto Di Bella e don Marcello Cozzi.

Roberto Di Bella, ora Presidente del Tribunale dei Minori di Catania, e autore del famoso libro “Liberi di scegliere” da cui è stato tratto anche un film trasmesso su RAI1 nel 2019. Al giudice è affidato il racconto del suo impegno al Tribunale dei Minori di Reggio Calabria che ha consentito di togliere alle famiglie di ‘ndrangheta decine di ragazzi avviandoli ad una nuova vita in contesti lontani dalla criminalità organizzata. Don Marcello Cozzi, ex vicepresidente di Libera e oggi coordinatore (sempre in Libera) del tavolo di confronto interreligioso, è autore del libro “Lupare rosa”, che parlerà di un’altra storia, quella delle donne e delle mogli dei boss dell’’ndrangheta che sognano una vita diversa e che cercano di scappare dalla gabbia di violenza e paura di cui sono prigioniere.

“Si conclude venerdì il ciclo di incontri “Vite dedicate” iniziato il 29 gennaio con l’intervento del Procuratore Nicola Gratteri, e proseguito a marzo con le significative testimonianze di Vincenza Rando, avvocato di Denise Cosco, figlia di Lea Garofalo, e Tina Montinaro, moglie di Antonio Montinaro poliziotto della scorta di Giovanni Falcone. Tutti appuntamenti davvero densi nei contenuti, ma anche nelle emozioni suscitate nei ragazzi che hanno partecipato numerosi sia nell’attività preparatoria degli incontri con l’elaborazione delle domande, sia durante le diverse mattinate collegandosi online – dichiara l’Assessora alla Pace e Educazione alla Cittadinanza Marzia Marchesi –. Sono oltre 15.300 le visualizzazioni complessive che i diversi appuntamenti registrano sul canale YouTube del Comune, a dimostrazione della bontà del progetto che CPL e Ufficio Scolastico Territoriale, in collaborazione con il Comune di Bergamo, hanno proposto quest’anno. Una strada che mi auguro possa proseguire su questo solco anche nel 2022, con la speranza di viverla con la partecipazione di tutti in presenza”.

“Abbiamo voluto intitolare questo incontro ‘Liberi di scegliere. Una rivoluzione silenziosa’ per sottolineare, attraverso l’esperienza professionale del Presidente del Tribunale dei minori Roberto Di Bella, le eredità che quest’ultimo appuntamento e l’intero percorso speriamo lascino nei nostri ragazzi – dichiara Maria Amodeo, Dirigente scolastico dell’Istituto “Natta” di Bergamo, capofila del CPL Bergamo –. Come dice anche il concorso nazionale bandito dal Ministero dell’istruzione ispirato al libro del giudice e al film ad esso dedicato, ci auguriamo, attraverso questo percorso, di contribuire a suscitare nelle studentesse e negli studenti bergamaschi una riflessione profonda sugli effetti prodotti dal contesto sociale in cui si cresce, su quanto questo possa influenzare la propria vita e sull’importanza della libertà di poter scegliere il futuro di cui ciascuno di noi è responsabile oltre che artefice”.

“Il CPL di Bergamo conclude venerdì 23 aprile la serie “Vite Dedicate all’impegno e alla responsabilità civile”, un percorso intenso che ha coinvolto 60 istituti secondari di primo e di secondo grado di Bergamo e Provincia. Una partecipazione importante attivata grazie alla interessante preparazione delle domande che sono state inviate da 300 classi per le quale ringrazio Professori, Alunni e Dirigenti scolastici” conclude Maria Amodeo