Tendenza cucina: la protagonista nelle nostre case - con garanzia di sette anni - BergamoNews

Se stai progettando casa o hai in mente di cambiare la tua cucina questo articolo potrà esserti utile non solo in tema di tendenze, ma anche per comprendere qual è il moodboard che più ti si addice.

Passano gli anni, ma la cucina rimane sempre fulcro del focolare domestico: non più mero luogo destinato alla preparazione dei cibi chiuso tra quattro mura, essa diventa luogo conviviale per eccellenza in quanto inglobata nella zona living.

Consapevoli di questa caratteristica i designer, quali #Alberto Minotti per Maistri, hanno sfruttato il trend dello showcooking, creando delle vere opere d’arte: funzionalità, flessibilità nelle dotazioni e tecnologia prendono il sopravvento; l’idea è quella di ricreare la cucina degna del migliore ristorante, vestita dal più grande sarto.

Versatilità.

Isole e penisole sono il trend del momento. Elemento cardine del vivere quotidiano dove sì è possibile cucinare, esse sono altresì piani di lavoro – a cascata per esempio in cui il materiale si allunga anche sui fianchi – e che all’occorrenza si trasformano in tavolo. Diversi materiali la rendono protagonista, ma negli ultimi anni si assistito all’impiego di pietre naturali quali quarzo, marmo ecc per creare dei blocchi monolitici privi di giunture che danno un aspetto statutario e regale all’ambiente.

Essenzialità Particolari e Finiture

Linee concettuali, pulite, omogenee dall’aspetto raffinato e senza tempo.

Diamo spazio alle immagini che, in questo caso più che mai, parlano più delle parole. Colonne, armadiature e cassettoni si sviluppano lungo il perimetro per dar vita a dispense e contenitori per stoviglie, ante retrattili permettono di nascondere piani cottura e lavabi per uno spazio sempre in ordine e pulito anche appena utilizzato.

Sono i dettagli, le finiture e i materiali che rendono unica la cucina.

Maniglie integrate e dalle forme più disparate, aperture tramite gole, ante con bordo superiore inclinato per agevolare l’apertura di frontali e cestoni. Fughe, giocate con colore a contrasto, diventano elemento di discontinuità tra l’omogeneità delle linee delle colonne e della base.

Tendenze

Elettrodomestici di ultima generazione dalle grandi prestazioni e controllabili tramite app, ma il vero trend è avere piani ad induzione con cappa integrata per rimuovere gli odori sgradevoli della cucina.

Vantaggi

Leader da più di 70 anni nel mondo delle cucine, con una metodologia di lavoro sartoriale, Maistri Cucine offre svariate possibilità di progettazione e personalizzazione. Stili tradizionali e classici, ma anche modelli dal design essenziale tutti con garanzia di sette anni.

S.R.

Press Officer

Laboratorio Italiano Design

Credit immagini – Maistri Cucine