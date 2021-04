I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia intervengono per un incendio furgone in via Colombera a Romano di Lombardia intorno alle 14:20 di venerdì 23 aprile.

Spente le fiamme i pompieri hanno messo in sicurezza il mezzo e la zona circostante e hanno bonificato l’area compromessa.

Non si registrano feriti.