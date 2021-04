Fontana: "Non c'è strappo, ma il Governo accolga le richieste delle Regioni" - BergamoNews

“I numeri negativi di questa ondata si stanno per fortuna riducendo. Da lunedì in Lombardia dovremmo riavere un po’ della nostra libertà e rientrare in zona gialla, anche se attendiamo ancora le comunicazioni ufficiali da Roma”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine della visita all’hub vaccinale di Cernobbio, in provincia di Como, rispondendo alle domande dei cronisti.

“Tutti si stanno impegnando per riaprire in sicurezza. Per questo – ha aggiunto il governatore – c’è un po’ di delusione rispetto alle scelte del Governo, perché pensavamo che fosse il momento di dare segnali più forti ai tanti operatori, ristoratori e baristi, in primis, che si trovano in una situazione inaccettabile”.

“C’era un testo – ha spiegato Fontana – che, come Regioni, avevamo concordato e che all’ultimo momento è stato modificato. E ci sono delle contraddizioni che non riusciamo a decodificare, come l’orario del coprifuoco che aveva anche un valore simbolico”.

“Non credo, tuttavia, che si debba parlare di strappo con il Governo. Mi auguro – ha concluso il presidente – che l’istanza di ‘rivedere’ le richieste delle Regioni venga accolta e che, in base ai numeri positivi degli ultimi giorni, il Governo possa cambiare idea”.