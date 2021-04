Amarezza Atalanta: domina a Roma ma torna con un punticino - BergamoNews

C’è grande amarezza sulla strada di rientro verso Bergamo.

L’Atalanta ha dominato per settanta minuti il match con la Roma, ma, sprecando l’impossibile, si è ritrovate nel finale a difendere un punto in dieci contro undici. Tutto ciò non è altro che la bellezza del calcio (alla faccia della Superlega): con la Juventus ci stava il pareggio e invece si è trovata la deviazione vincente, mentre nella Capitale, tirando diciotto volte si è segnato solamente un gol.

Nonostante il rammarico, la Dea è tornata a casa con quattro punti in due gare, ma soprattutto con una grande prestazione.

Sì, perché di importante prestazione si è trattato visto che i nerazzurri, con un pressing molto alto, sono riusciti sempre a distruggere la costruzione dal basso giallorossa inducendo i capitolini a commettere continui errori in fase di impostazione.

Altro importante aspetto, soprattutto nel primo tempo, è stata la capacità di scavalcare con pochi passaggi la linea di centrocampo e, grazie ad alcune verticalizzazioni, presentarsi davanti con le tre bocche di fuoco orobiche con grande facilità (vedasi le conclusioni di Zapata, Ilicic e Freuler, tutte però troppo sul portiere Pau Lopez).

È mancato semplicemente il cinismo.

Purtroppo, con l’espulsione di Gosens è iniziata un’altra partita, con la Roma che ha trovato il pareggio con un tiro dalla distanza e l’Atalanta che ha rischiato di perdere anche il punto conquistato.

La Dea resta comunque al terzo posto, con due punti sul Napoli.

La bagarre è sempre apertissima, ci sarà da battagliare punto su punto fino all’ultimo secondo dell’ultima giornata.

Le pagelle

Gollini 6: Sulla rete di Cristante il portiere avrebbe potuto fare meglio, si riscatta con un doppio intervento su Dzeko e Carles Perez.

Romero 7: In difesa il numero 17 non commette errori, si spinge in più occasioni in avanti e al 55′ sfiora la rete con una girata in area che finisce a fil di palo.

Palomino 7: Prosegue il trend positivo per l’argentino che se la cava anche con un esperto assoluto del ruolo come Edin Dzeko.

Djimsiti 7: L’albanese è diligente in difesa, al 15′ respinge con il corpo la conclusione di Pellegrini e nella ripresa lancia in profondità una palla stupenda per Zapata nella super chance capitata a Muriel.

Maehle 6: Il danese accompagna sempre l’azione ma pecca nell’ultimo passaggio che si tramuta quasi mai in una scelta corretta.

De Roon 6,5: Come accade in molte occasioni l’uomo dei meme su Instagram si vede poco ma si sente tanto nell’economia della squadra.

Freuler 7: Lo svizzero ha la grande capacità, soprattutto nel primo tempo, di avviare le transizioni in avanti che portano la Dea a superare con continuità la linea di centrocampisti giallorossi. Sempre nella frazione di gara citata prova la conclusione dall’interno dell’area di rigore, ma colpisce Pau Lopez.

Gosens 6: Il tedesco apparecchia l’assist a Malinovskyi con un’imbeccata rasoterra. Nella seconda parte di gara si macchia di un’ingenuità: prima stende Karsdrop, poi al 69′ sbaglia completamente il tempo dell’intervento su Veretout finendo anzitempo sotto la doccia.

Malinovskyi 8: Il “Colonnello” è sicuramente l’uomo del momento e la prestazione complessiva lo conferma. Non solo l’inserimento e la precisione sul gol, ma soprattutto la tecnica nel creare superiorità numerica, le verticalizzazioni che mandano in porta prima Zapata e poi Ilicic. Un complesso di giocate di alto livello (Pasalic 5: Il croato non incide come già accaduto nelle scorse apparizioni. Molto, troppo lontano dal vero Pasalic).

Ilicic 6: È vero che il “Professore” sbaglia due passaggi alla cieca regalando palle potenzialmente pericolose ai padroni di casa, ma è altrettanto da riconoscere comunque anche le giocate come quella che entra nel gol nerazzurro, quella che porta al tiro Gosens oltre a buoni scambi che consentono alla Dea di eludere il centrocampo romanista. Al 22′ il talento sloveno va anche al tiro, ma Pau Lopez si rifugia in corner (Muriel 4,5: Ci ha abituati a magie sensazionali, a gol quasi impossibili ed è per questo che quando manda a lato una chance colossale si rimane senza parole. Nel finale, con l’Atalanta in 10, ci prova due volte su azione e una su punizione, ma non riesce a inquadrare mai la porta).

Zapata 7: Non solo il colombiano prove le conclusioni verso lo specchio (Pau Lopez respinge al 20′), ma offre un lavoro molto più importante in fase di assistenza. Infatti, con un gioco apre su Gosens nell’azione dello 0-1 nonché apparecchia la tavola a Muriel che poi sbaglierà a due passi dalla porta (Toloi 6: Inizialmente lasciato a riposo, il numero 2 subentra per rimpolpare la difesa a seguito della defezione causata dal rosso a Gosens. Si fa trovare pronto).