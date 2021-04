Toner e cartucce: gli obblighi di legge per smaltirli correttamente - BergamoNews

Le cartucce e i toner esauriti sono considerati rifiuti speciali: il loro smaltimento è disciplinato da precise disposizioni di legge che bisogna osservare per non ricevere sanzioni anche molto gravose.

In questo articolo forniamo le informazioni sugli adempimenti in materia per le aziende e per i privati cittadini: vediamo i dettagli.

Cartucce e toner esauriti sono considerati rifiuti speciali: cosa significa?

Gli “esausti da stampa” sono una delle tipologie di rifiuti più diffuse tra quelli prodotti dalle imprese perché ogni attività, piccola o grande che sia, ha in dotazione stampanti o fax. Cartucce e toner vengono considerati rifiuti speciali e possono essere distinti in pericolosi o non, a seconda della loro composizione e di un codice identificativo segnalato dal produttore per ogni macchina d’ufficio. La classificazione della pericolosità, definita dal Testo Unico ambientale, prevede diverse forme di smaltimento: per verificare quale corrisponda al proprio caso e capire che cosa bisogna fare basta consultare la scheda tecnica del prodotto che certifica la presenza di sostanze pericolose.

Cosa prevedono le normative?

Il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante “Norme in materia ambientale”, stabilisce che tutte le aziende e i possessori di partita Iva devono smaltirli correttamente: è una disposizione di legge e ne hanno la piena responsabilità. Infatti, se i privati cittadini hanno l’obbligo, all’interno della più generale normativa nazionale sulla raccolta differenziata, di conferire i toner esausti negli specifici punti di raccolta predisposti dai Comuni o portarli in quei negozi che consentono di consegnare le vecchie cartucce e comprarne di nuove, per le ditte e gli studi professionisti c’è un iter che termina solo con la documentazione che comprova il corretto smaltimento.

Quali sanzioni rischia chi non rispetta queste disposizioni?

In caso di omissione o di errori sono previste sanzioni amministrative di carattere pecuniario da 1.600 a 15.500 euro per rifiuti non pericolosi e da 15.500 a 93mila euro per i rifiuti pericolosi, con implicazioni penali per l’amministratore.

Cosa possono fare le aziende?

Per operare correttamente le aziende possono raccogliere all’interno di appositi contenitori i toner e le cartucce esauste nella propria sede fino a un massimo di 12 mesi, dopodiché scattano gli obblighi di smaltimento secondo le procedure stabilite dalla legge.

È possibile eliminarli rivolgendosi ad aziende specializzate, dotate di apposite certificazioni, che se ne fanno carico. Al momento della consegna bisogna accertarsi di ricevere una copia del formulario di identificazione dei rifiuti che attesta l’incarico. Altre tre copie, invece, vengono prese in consegna dal trasportatore per essere firmate e timbrate dall’operatore dell’impianto. L’azienda, successivamente, dovrà archiviare questo documento per 5 anni.

Non è tutto: “Loda Orobica” effettua anche il servizio di recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, i cosiddetti RAEE, che possono essere una fonte di inquinamento per l’ambiente se non vengono smaltiti correttamente. È un tema che negli ultimi decenni è diventato sempre più importante considerando la crescente diffusione della tecnologia nella nostra vita quotidiana e la necessità di puntare sull’economia circolare per tutelare l’ecosistema.

“Loda Orobica”, azienda bergamasca leader nella vendita, noleggio e manutenzione delle macchine d’ufficio, esegue questa incombenza. Rivolgendosi a lei un trasportatore certificato passerà alla sede del cliente per ritirare il materiale e provvederà allo smaltimento a norma di legge.

Per avere maggiori informazioni recarsi alla sede di Loda Orobica a Bergamo in via Alessandro Manzoni, 17, telefonare al numero 035232310 oppure consultare il sito www.lodaorobica.com