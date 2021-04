Test di ammissione all'università, perchè è utile anticiparli alla quarta superiore - BergamoNews

Il futuro incomincia prima per gli studenti che hanno le idee chiare: alcune università con corsi a numero chiuso consentono, a certe condizioni, di accaparrarsi un posto prima ancora di finire la scuola superiore.

Aurora lyceum College si sta organizzando per dare ai propri iscritti l’opportunità di svolgere gli esami di ammissione universitari già al quarto anno. L’anticipo dei test è uno strumento competitivo sia per le università (che si accaparrano prima una quota di iscritti, con ovvi vantaggi organizzativi) sia per i ragazzi che nell’ultimo anno possono dedicarsi unicamente allo studio. Inoltre, evitando di dover sostenere nell’arco di un’estate l’esame di maturità e il test possono affrontare ogni prova al meglio con benefici in termini di serenità e risultati. Ma è anche un modo per allineare il sistema italiano a quello di diverse università straniere, che chiedono ai ragazzi di fare le loro scelte l’autunno precedente gli esami finali e comunicano i risultati in primavera.

Non è tutto: moltissimi atenei offrono anche altri servizi che possono aiutare gli studenti ad avere le idee più chiare sulla scelta del percorso di studi più adatto alle loro prerogative. È la decisione forse più difficile che dovranno prendere, ma l’anticipo del test dà la possibilità di provare l’esperienza post-liceo anche in quarta superiore.

Perché vi stiamo dicendo tutto questo? Ovviamente perché può essere un vantaggio enorme per lo studio. La possibilità di avere la certezza di un posto in università già durante il quarto anno di liceo è una sicurezza per cui vale la pena sforzarsi.

