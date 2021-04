Roma-Atalanta, la diretta del match - BergamoNews

Altra sfida di fondamentale importanza per l’Atalanta, che all’Olimpico sfida la Roma in quello che è da considerarsi un vero e proprio scontro diretto per la corsa-Champions.

Gasperini sceglie di confermare la linea difensiva a tre rivista nei primi 60′ contro la Juventus e di rilanciare Ilicic, che torna titolare al posto di Muriel: davanti giocano lo sloveno, Malinovskyi e Zapata.

La diretta del match:

Il secondo tempo

95′- Finisce qua: Roma-Atalanta 1-1.

94′- Doppio giallo anche per Ibanez, ristabilita la parità numerica!

92′- Gollini miracoloso su Perez! Grande parata del numero 95 atalantino!

90′- Ci saranno 4′ di recupero.

86′- Continua a pressare la Roma, l’Atalanta fa fatica a ripartire.

80′- Gollini dice no a Dzeko! Destro del bosniaco e grande risposta del portiere nerazzurro che devìa in corner.

75′- Il pareggio della Roma, ha segnato Cristante. Grande botta dai 30 metri dell’ex centrocampista nerazzurro che non lascia scampo a Gollini: 1-1.

73′- Cambia Gasperini: dentro Toloi al posto di Zapata.

72′- Girata di Dzeko, palla alta di poco! Ora la Roma ci crede e l’Atalanta soffre un po’.

69′- Secondo giallo per Gosens, che ha appena steso Veretout. Atalanta in dieci.

64′- Cosa si è mangiato Muriel?! Cross basso di Zapata sul secondo palo dove c’è il numero 9 nerazzurro che deve solo appoggiare in rete, la palla finisce invece sul fondo.

59′- Doppio cambio Gasperini: fuori Ilicic e Malinovskyi, dentro Muriel e Pasalic.

54′- Sinistro dal limite di Gosens, deviazione decisiva di Ibanez che toglie la palla dallo specchio della porta!

52′- Gosens in ritardo su Karsdorp: ammonito.

45′- Si riparte all’Olimpico.

Il primo tempo

46′- Finisce qua il primo tempo: Dea avanti 1-0 a Roma.

45′- Ci sarà 1′ di recupero.

41′- Malinovskyi la spara in curva! Altra occasione sciupata dall’Atalanta! L’ucraino non riesce a tenere la palla bassa dopo una bella sponda aerea di Zapata.

34′- Bomba di Freuler, para ancora Pau Lopez (che sta tenendo a galla i suoi).

26′- ATALANTA IN VANTAGGIO!! Cross basso dalla sinistra di Gosens e deviazione vincente di Malinovskyi per l’1-0 nerazzurro!!

22′- Ancora Atalanta vicina al gol! Malinovskyi trova Ilicic in profondità, lo sloveno ci prova col destro ma ancora una volta Pau Lopez c’è.

20′- Zapata col destro, altra risposta di Pau Lopez!

15′- Subito la risposta della Dea con lo strappo di Zapata che libero il colombiano alla conclusione, palla che termina però sul fondo.

14′- Rome pericolosa con un destro dal limite di Pellegrini respinto da Djimsiti.

13′- Ancora Atalanta in avanti: cross basso di Maehle e deviazione di Zapata sul primo palo, para Lopez.

8′- Il primo tiro in porta della partita è una sassata da posizione defilata di Malinovskyi: respinge con i pugni Pau Lopez.

1′- Via, si parte all’Olimpico!

Le formazioni ufficiali:

Roma (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Calafiori; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Fonseca.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Ilicic; Zapata. Allenatore: Gasperini.