"Oltre la ferita": a confronto esperti di musei e fondazioni, tra loro il direttore Gamec - BergamoNews

Sul tema dell’accessibilità all’arte e alla cultura non solo tra gli addetti ai lavori, ma anche presso tutta l’opinione pubblica in un momento delicato come questo, la Fondazione Palazzo Strozzi organizza il convegno online Oltre la ferita. Musei e fondazioni a confronto al tempo del Covid-19, che si terrà in diretta streaming sui canali YouTube e Facebook di Palazzo Strozzi giovedì 22 aprile 2021 dalle 10 alle 13.30.

Dopo oltre un anno dall’inizio della pandemia, l’appuntamento costituisce un momento di confronto tra i rappresentanti di musei e fondazioni culturali italiani, chiamati a uno scambio attivo sulle sfide di gestione e sostenibilità, ma anche sulle nuove possibili forme di partecipazione e condivisione per l’arte e la cultura. Gli interventi, moderati da esperti del settore, favoriranno una riflessione su come alcune tra le più importanti istituzioni culturali hanno lavorato negli ultimi mesi e quali sono le principali aree di azione per il futuro.

Il convegno costituisce l’occasione per mettere in rete approcci, successi e sfide e stimolare una riflessione su quale sarà il nostro rapporto con l’arte nei prossimi mesi, quali nuove pratiche di mediazione saranno messe in atto e con quali strumenti di comunicazione è possibile creare un reale nuovo legame con il pubblico.

Al primo dei panel, dedicato a “Quanto è grande la ferita? Governance, sostenibilità e sfide per la cultura in Italia”, interviene il direttore della Gamec di Bergamo, Lorenzo Giusti

Dalle 10.30 alle 11.30 con il seguente svolgimento:

Modera: Tommaso Sacchi (Assessore alla Cultura, moda, design e relazioni internazionali | Comune di Firenze).

Partecipano: Arturo Galansino (Direttore Generale | Fondazione Palazzo Strozzi, Firenze), Lorenzo Giusti (Direttore | GAMeC, Bergamo), Christian Greco (Direttore | Museo Egizio, Torino), Giovanna Melandri (Presidente | Fondazione MAXXI, Roma), Eike Schmidt (Direttore | Gallerie degli Uffizi, Firenze).