Il Covid e la crisi, annullata la Street Bier Fest 2021: "Supportiamo il commercio locale" - BergamoNews

Street Bier Fest, la prima grande festa della birra della stagione bergamasca ha ufficializzato il rinvio all’anno 2022. Un appuntamento ormai consolidato, la prima edizione della kermesse di Spirano è del 2007, tra fine aprile e metà maggio. Gli organizzatori di fronte alla crisi economica che ha colpito tutto il settore della ristorazione e dei bar ha deciso di segnare il passo: si rinvia tutto al prossimo anno con l’impegno di sostenere il commercio locale.

“Per noi di Street Bier Fest il mese di aprile rappresenta l’inizio della nostra incredibile avventura – afferma Simone Foglieni, direttore artistico Street Bier Fest di Spirano – ma tutte le nostre certezze si sono sgretolate e le nostre priorità sono state riviste. Tutti noi avremmo voglia di provarci quest’anno. Con le limitazioni e le cautele necessarie siamo certi che avremmo potuto organizzare un’edizione speciale per poter tornare a sorridere e gioire tutti insieme. Ma la nostra posizione è fermissima: dobbiamo supportare il commercio locale. I proprietari dei nostri bar e ristoranti preferiti sono davvero disperati e hanno bisogno di ripartire quest’estate. Non vogliamo assolutamente togliere lavoro a chi ne ha davvero bisogno”.

Un annullamento che non è una resa. Anzi. Foglieni ne sa qualcosa, oltre che direttore della Street Bier Fest è anche direttore artistico Fermento Festival al Castello di Urgnano e responsabile eventi di CAP 24059 Associazione Commercianti Urgnano.

“Metteremo le nostre competenze e la nostra immensa voglia di fare festa al servizio delle attività più colpite da questa maledetta crisi – prosegue Foglieni -. Ci auguriamo che in molti seguano il nostro esempio e che le nostre amministrazioni comunali e le associazioni di categoria si facciano ambasciatori di questa causa.

Il Comune di Spirano ha trasformato l’area feste nel primo Hub vaccinale della provincia e molti altri Comuni hanno seguito il suo esempio. Le feste e le sagre possono aspettare, ma se davvero un’associazione non può farne a meno che dia in gestione il food&beverage alle attività del territorio. Non dimentichiamoci mai che dietro ad un’attività locale in difficoltà ci sono famiglie che soffrono”.

Simone Foglieni