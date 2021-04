E-Leader: guardare il cambiamento attraverso tecnologie digitali - BergamoNews

La Fondazione EFP Sacra Famiglia di Comonte, presenta nel corso dell’ open day in programma martedì 27 aprile alle ore 17: E-Leader, un percorso formativo IFTS finalizzato alla creazione di nuove figure professionali sempre più digital che si traduce nell’opportunità di permettere ai partecipanti di acquisire una conoscenza completa del mondo digitale e della comunicazione multimediale, combinando competenze di analisi e di codifica dati.

Trattasi di un corso IFTS unico a livello provinciale per questa area di competenza che vanta la collaborazione di partner di alto profilo quali l’Università Cattolica del Sacro Cuore, AFP Patronato San Vincenzo, l’Istituto Lorenzo Lotto le agenzie IVICA srl e MIRAI BAY srl.

Destinatari di questo progetto formativo totalmente GRATUITO sono i giovani dai 19 ai 29 anni in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, o di istituto tecnico professionale. Inoltre l’accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali.

“Un percorso di istruzione e formazione di 1000 ore, di cui 500 in aula e 500 in azienda, finalizzato al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore – spiega la direttrice Bruna Capoferri -; L’emergenza COVID-19 ha di fatto accelerato l’adozione di modelli di e-business nelle imprese, anche nei settori che erano meno inclini all’utilizzo di social e comunicazione digital. Attraverso l’insegnamento di digital marketing e creazione di contenuti andremo a formare una figura professionale ‘propulsiva’, che spinga le aziende verso l’innovazione e il cambiamento. Un e-leader in pratica – prosegue Capoferri – con un profilo caratterizzato dalla forte attitudine a “vedere” e leggere i cambiamenti, che si traduce nella capacità di pensare e realizzare progetti che scardinano i vecchi schemi mentali e innovano i processi organizzativi”.

Osservare il mondo che cambia e lavorare con le aziende del territorio, mettendole in contatto con le nuove professionalità è uno degli obiettivi che guida da sempre i percorsi dell’ EFP Sacra Famiglia, Ente Accreditato in Regione Lombardia.

Al sito efpsacrafamiglia.com, sezione corsi/IFTS è possibile scaricare la brochure informativa e comunicare il proprio interesse a partecipare al corso.