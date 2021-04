Atalanta-Roma, sfida per un posto Champions: ultimo treno per i giallorossi - BergamoNews

Posticipo del turno infrasettimanale per l’Atalanta, che nel tardo pomeriggio affronterà la Roma all’Olimpico.

Se fino a qualche settimana fa il match sarebbe stato catalogato come scontro Champions, gli ultimi passi falsi dei giallorossi e le vittorie dei nerazzurri rendono questa gara tale solo per la Dea.

I bergamaschi vantano ben 10 punti di vantaggio sui capitolini, che potrebbero diventare 13 (anzi 14, grazie alle vittorie negli scontri diretti) in caso di vittoria. Un divario difficilmente colmabile a 6 turni dalla fine. E che quasi certamente toglierebbe ogni velleità alla Roma per una qualificazione Champions.

La vittoria contro la Juventus campione d’Italia ha dato nuova linfa ai ragazzi di Gasperini, che sembrano più preoccupati di come cercare di raggiungere (e superare) il Milan, che non dell’eventualità di essere raggiunti dalle inseguitrici.

Non hanno tutti i torti, vista l’autorevolezza che la formazione orobica ha maturato nell’affrontare anche le avversarie più quotate. E poi non c’è alcun dubbio: l’Atalanta ha definitivamente imparato ad essere una grande squadra, una di quelle in grado anche di vincere 1 a 0 grazie ad un episodio nel finale.

La Dea, questa sera, si troverà di fronte una Roma certamente scoraggiata ed abbattuta. Probabilmente conscia che la stagione – almeno in campionato – non è stata all’altezza delle aspettative. Questo non significa che i giallorossi si scanseranno lasciando strada libera agli avversari, ma è evidente che le motivazioni delle due squadre sono agli antipodi. E sapendo quanto contano le motivazioni nel calcio, le possibilità di fare bottino pieno sono davvero alte.

I precedenti

A Roma le due squadre si sono affrontate in serie A 58 volte: i padroni di casa sono nettamente avanti con 34 vittorie contro le 7 atalantine, mentre 17 sono stati i pareggi. Se aggiungiamo anche le gare disputate a Bergamo (compresa la partita d’andata) la situazione si riequilibra leggermente: 52 vittorie romaniste, 28 nerazzurre e 37 pareggi.

L’Atalanta non perde a Roma da ben 7 anni (nel frattempo 3 vittorie ed altrettanti pareggi): era la stagione 2013/2014 ed in quell’occasione Taddei, Ljiaic e Gervinho non diedero scampo ai nerazzurri, che furono in grado di accorciare solo le distanze nel finale con Migliaccio.

L’ultimo pareggio è il pirotecnico 3 a 3 del 2018/2019 con l’Atalanta sotto per una rete di tacco di Pastore che ribaltò il risultato con Castagne ed una doppietta di Rigoni, ma con i giallorossi che riacciuffarono il pari grazie a Florenzi e Manolas. Lo scorso campionato invece l’Atalanta sbancò meritatamente l’Olimpico grazie alle reti di Zapata e De Roon.

Nella galleria delle gare giocate, in 4 occasioni i nerazzurri sono usciti sconfitti dall’Olimpico per 4 a 1 (stagioni 2011/2012-1989/1990 -1968/1969-1947/1948). Sempre con 4 reti subite (ma zero realizzate) andò anche la partita del 1985/1986 ed allora furono Giannini, Pruzzo e la doppietta di Boniek ad annientare gli orobici. In altrettante 4 volte l’Atalanta è riuscita a vincere a Roma con due gol di scarto: nel 1949/1950 (1 a 3), nel 1996/1997, 2015/2016 ed appunto lo scorso anno (0 a 2).

La partita d’andata fu un autentico trionfo: sotto di un gol per opera di Dzeko, con il rischio di subire il raddoppio per un palo di Spinazzola, nel secondo tempo i nerazzurri reagirono seppellendo con 4 reti i romanisti grazie a Zapata, Gosens, Muriel e Ilicic.

Le ultime dai campi

In casa nerazzurra torna titolare Romero dopo aver scontato la squalifica e sarà interessante capire chi gli farà posto, soprattutto dopo le ottime ultime apparizioni di Palomino. Sarà ancora difesa a 3 oppure verrà riproposto lo schieramento a 4? Vedremo. Malinovskyi potrebbe giocare dietro il duo dei cafeteros Muriel e Zapata.

Nella Roma potrebbe non esserci Pedro per un fastidio muscolare. In attacco tornano Mkhitaryan e Pellegrini a sostenere Dzeko che dovrebbe essere preferito a Borja Mayoral. Squalificato Diawara.

Gli ex della gara

La maggior parte vestono oggi la maglia giallorossa: Leonardo Spinazzola, 50 presenze senza reti, Bryan Cristante 48 presenze e 12 reti, Gianluca Mancini 41 presenze e 6 reti e Roger Ibanez con una sola presenza. In casa nerazzurra solo Rafa Toloi ha giocato nella capitale, collezionando 5 presenze, senza alcuna rete realizzata.

Per concludere: 9 vittorie nelle ultime 10 partite sono numeri davvero da grande squadra. Ecco perché la Dea merita questa ribalta.