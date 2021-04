Al Liceo Falcone la cogestione online, organizzata dagli studenti e non solo - BergamoNews

La giornata di mercoledì 21 aprile, per gli studenti del Liceo Linguistico “Falcone” di Bergamo, è stata speciale: per il secondo anno consecutivo è stata realizzata la cogestione online.

La cogestione è una giornata in cui, in tempi “normali”, i ragazzi salgono in cattedra e organizzano corsi sugli argomenti più disparati e li offrono agli altri studenti. Per chi ha vissuto giornate come questa si tratta di esperienze che fanno parte dei ricordi più piacevoli degli anni delle superiori. Giornate in cui si impara, ma allo stesso tempo ci si diverte e si socializza con compagni di classi e sedi diverse.

È stato così anche quest’anno, anche perché, come molti sanno, la cogestione è sempre uno dei “cavalli di battaglia” dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto. Diego Capelli, Francesco Frau, Damian Milinkovic e Agnese Prampolini si sono pertanto attivati anche quest’anno per la realizzazione di questo momento, reso possibile grazie allo straordinario supporto del vicepreside Donato Barletta e dell’animatore digitale Francesco Comotti nonché dalla partecipazione attiva di alcuni docenti (tra loro anche un docente universitario e un ex-docente ora in servizio in un’altra scuola , genitori, collaboratori scolastici e persino la vicina di casa di una studentessa e, ovviamente, molti ragazzi.

“Sono molto soddisfatta della riuscita dell’iniziativa – afferma la dirigente scolastica Gloria Farisé – che ha visto un miglioramento delle attività proposte e un aumento del numero degli attori coinvolti.”

Molti sono stati i corsi proposti, tra questi ricordiamo: “riciclaggio creativo”, “Amnesty International e la Dichiarazione universale dei diritti umani”, “Europa: percorsi di musiche e di popoli”, “prendersi cura di sé e dell’altro attraverso la peer education”, “Collages surrealisti”, “a little insight into the world of musicals”, “Intervista plurilinguista”, “non possiamo viaggiare? Viaggiamo con la cucina: la frittura.”