Treni, rallentamenti per atti vandalici tra Bergamo e Verdello - BergamoNews

La situazione è tornato regolare solo dalle 9.30 sulla linea ferroviaria Bergamo-Treviglio dopo un inconveniente tecnico provocato da atti vandalici.

È successo nella mattinata di mercoledì 21 aprile. Lo comunica Rfi sul proprio sito:

Dalle ore 5 sulla linea Bergamo-Treviglio il traffico ferroviario è rallentato tra Bergamo e Verdello per per un inconveniente tecnico alla linea provocato da atti vandalici. Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti fino a 20 minuti. È in corso l’intervento dei tecnici di Rfi.

Dalle ore 9.30 sulla linea Bergamo-Treviglio il traffico ferroviario, precedentemente rallentato tra Bergamo e Verdello per un inconveniente tecnico provocato da atti vandalici, è tornato regolare dopo l’intervento dei tecnici di Rfi che hanno ripristinato la piena funzionalità della linea.

Effetti sulla mobilità ferroviaria: rallentamenti di 15 minuti per 1 Freccia e 14 Regionali, 2 cancellati.