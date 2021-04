Sorte: "Aprano la sera le attività commerciali dotate di impianti per ricambio aria" - BergamoNews

Il deputato di Cambiamo! Alessandro Sorte avanza una proposta al Governo e al comitato tecnico scientifico, partendo da un fatto: “L’esigenza di ventilare periodicamente gli ambienti ha assunto particolare importanza a seguito dell’efficientamento energetico degli edifici, soprattutto per le attività commerciali. Dal termine del primo lockdown causato dalla pandemia da Covid-19, sono entrare in vigore le regole di sanificazione generale a cui gli esercenti si sono adeguati investendo somme importanti per permettere alla gente l’accesso in sicurezza nei ristoranti, nei bar, nei centri commerciali, nelle palestre e in ogni altro luogo aperto pubblico”.

Quindi, spiega il parlamentare di Bergamo, “sono moltissime le attività commerciali che si sono dotate di impianti per il filtraggio e il ricambio dell’aria oltre ad eseguire i controlli e dotarsi di ogni altro apparato per la sanificazione e l’igiene in generale. Propongo che il Comitato tecnico scientifico e soprattutto il governo, tengano in considerazione questo aspetto permettendo agli esercizi commerciali dotati degli impianti di filtraggio dell’aria, di tenere aperti anche gli spazi chiusi la sera. Sarebbe una scelta di buonsenso che permetterebbe a migliaia di persone di tornare a lavorare e all’economia nazionale di far ripartire tutti quei comparti fortemente penalizzati dai vari lockdown regionali e dal coprifuoco imposto ad ottobre dell’anno passato”.