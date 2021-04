Sci, alla società del Monte Poieto gli impianti di risalita a Carona-Carisole - BergamoNews

I beni della Brembo Super Ski nel comprensorio Carona-Carisole hanno un nuovo proprietario. È infatti di Stefano Dentella (imprenditore di Aviatico, a capo della Sviluppo Monte Poieto) l’unica offerta presentata al Tribunale di Bergamo mercoledì 21 aprile, termine ultimo per la presentazione delle offerte di acquisto di tutti i beni del Fallimento Brembo Super Ski. Acquisto al prezzo base d’asta, 1 milione e 400mila euro, con una cauzione già versata di 140mila euro (il 10% del complessivo).

Dopo l’offerta per la gestione degli impianti di risalita in Val Carisole dello scorso novembre (a 70mila euro, con proposta irrevocabile d’acquisto), approvata dal comitato dei creditori e dal giudice delegato Laura De Simone, adesso Dentella ne ha formalizzato anche l’acquisto: suoi, oltre alle tre seggiovie in Val Carisole (Alpe Soliva, Conca Nevosa e Valgussera), gli impianti di innevamento, le aree edificabili in località Paese a Carona e la seggiovia biposto Foppolo Centro – Piazzale degli Alberghi a Foppolo.

“Adesso l’obiettivo è quello di aver pronto un progetto definito entro 60 giorni – spiega Ezio Berera, responsabile marketing e comunicazione della Sviluppo Monte Poieto – e in 90 giorni il saldo per l’acquisto”. Sviluppo Monte Poieto che guarda già avanti, con un obiettivo preciso: “iniziare la campagna promozionale per la prossima stagione, il 1° agosto”.

Progetto per il quale Berera auspica un supporto attivo da parte del comune di Carona. “Ci presenteremo nei prossimi giorni agli amministratori per entrare nei dettagli.”.

Amministratori del paese in alta Vabrembana che lasciano trapelare soddisfazione per il buon esito dell’asta. “Finalmente si è trovata una soluzione definitiva, questa è una notizia importante, che può portare beneficio a tutto il territorio” commenta Angelo Bagini, assessore con delega al Turismo ed alle attività produttive di Carona.

I nuovi proprietari, nel frattempo, guardano già al futuro, alle prossime riaperture dopo due anni difficili, in particolare, dopo i continui rinvii dell’inverno scorso. “È stato un periodo complicato – commenta ancora Ezio Berera – . Speriamo di uscirne il prima possibile, potendo riaprire gli impianti in completa sicurezza, cercando, per quanto possibile, di far divertire la gente”.

Dopo un periodo lungo e tormentato per gli impianti di risalita in Val Carisole, con una nuova proprietà ed una gestione rinnovata, la Sviluppo Monte Poieto sta già pensando come accogliere al meglio gli sciatori, appena la situazione sanitaria e le condizioni climatiche lo permetteranno. “Stiamo già lavorando ad un listino-prezzi in linea con la difficile situazione, anche economica, che tutti sono stati costretti ad affrontare – conferma Berera -. Il nostro primo pensiero, da ora fino al giorno della riapertura degli impianti, sarà quello di far divertire tutti gli appassionati di sci e della montagna”.