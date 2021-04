Marazzi&Associati e Winh: internazionalizzazione d'impresa verso i mercati extra europei - BergamoNews

Marazzi&Associati, che da oltre venti anni supporta le imprese nell’affrontare con successo il processo di internazionalizzazione, individuando la migliore strategia di posizionamento nei mercati esteri in base alle esigenze del cliente, si allea con Winh società di consulenza italiana attiva nel settore dell’internazionalizzazione per proporsi, unendo i rispettivi know-how e network di relazioni, come partner di riferimento sulle attività crossborder dall’Italia/verso l’Italia e i maggiori mercati emergenti dell’Asia da un lato – quali India, Cina, paesi del Golfo, Israele – mentre dall’altro assicurano continuità su mercati di tradizionale rilevanza quali gli Usa.

“Grazie a una rete di partner in diversi mercati e alle sedi negli Stati Uniti e Israele, Marazzi&Associati affianca le imprese Italiane ed estere nelle fasi di ingresso in nuovi mercati sia nel caso di investimenti greenfield sia nel caso di investimenti brownfield, operando come advisor di riferimento in diversi deal transfrontalieri per gruppi italiani ed esteri” spiega Fabio Marazzi Senior Managing Partner e founder di Marazzi & Associati. “Grazie a team di lavoro specialistici e multidisciplinari affianchiamo le imprese in tutte le fasi del processo di internazionalizzazione sia sotto i profili giuridico-legali sia dal punto di vista dello sviluppo business fino a supportare le imprese nell’impiego di personale in Paesi esteri, senza dimenticare la protezione della proprietà intellettuale dell’impresa che spesso rappresenta il carattere distintivo di un progetto e uno degli elementi vincenti nello sviluppo del business”.

Operare sui mercati internazionali in modo consapevole significa infatti tener conto degli aspetti legali, fiscali, finanziari, logistici e contrattuali, saper gestire i fattori critici di rischio, saper impostare una strategia aziendale vincente e sapere come mantenerlo nel tempo, modificandolo per adattarlo a eventuali circostanze o opportunità impreviste: da qui l’idea di creare un’alleanza strategica.

“Con Winh intendiamo supportare concretamente gli imprenditori italiani e affiancarli per un ingresso strutturato sui mercati asiatici, in particolare su quelli indiano, cinese e dei paesi del Golfo, e allo stesso tempo divenire partner di riferimento delle aziende di quei Paesi che vogliono entrare in Italia attraverso attività commerciali oppure tramite partnership, acquisizioni e join venture – afferma Stefano Boldorini, fondatore e managing partner di Winh -. Grazie al nostro network, che garantisce una profonda conoscenza del mercato italiano così come di quelli asiatici, potremo supportare i clienti in ogni fase della definizione della strategia di business più adatta al loro profilo”.

Le due società potranno supportare i clienti in ogni fase della definizione della strategia di business più adatta al loro profilo, tenendo conto del periodo corrente, in cui la pandemia non è stata ancora superata. Avere partner con esperienza, relazioni istituzionali e commerciali sui vari mercati di riferimento, unitamente ad una capacità operativa locale può essere un notevole valore aggiunto per i clienti che volessero intraprendere questo percorso.