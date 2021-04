Malpensata, sedute rovinate nel nuovo parco avventura; la Lega: "Il restyling non basta" - BergamoNews

Iniziato nel 2017, il progetto naturalistico in via Mozart nel quartiere della Malpensata a Bergamo ad inizio aprile 2021 è giunto alla conclusione con l’inaugurazione del primo parco avventura in città con piattaforme e passerelle sospese.

Il percorso dedicato ai bambini e alle bambi dai 4 ai 14 anni ha da subito riscosso il consenso dei cittadini, ma che ha già attirato, anche, l’azione di vandali che hanno deturpato le nuovissime attrezzature.

Immediato il commento dei consiglieri della Lega, con un comunicato stampa a prima firma di Alessandro Carrara.

“Pochi giorni fa è stato inaugurato il Parco avventura in Via Mozart accompagnato dalle solite parole che raccontano di un territorio che punta all’integrazione e all’inclusione e che sminuiscono la situazione legata alla sicurezza dell’area pensando che qualche attrezzatura possa combattere il degrado che tiene sotto scacco la zona ormai da anni”, si legge nel testo.

“Dalle prime segnalazioni dei residenti, infatti, risulta che alcune sedute siano già state rovinate e gli spacciatori utilizzino le strutture come appoggio nelle ore serali – racconta il consigliere – Abbiamo già visto con il Piazzale degli Alpini e con il parco della Malpensata che improvvisare dei restyling non porta a nulla se non si prende veramente in mano la questione della sicurezza”.