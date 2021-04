"Giornata della Terra": Fridays for future Bergamo in piazza - BergamoNews

Sono passati 51 anni da quando è stata istituita per la prima volta la “Giornata mondiale della terra” (Earth Day) e ci troviamo in piena crisi climatica, ecologica e sanitaria. Le attività umane stanno causando il collasso di interi ecosistemi, mettendo a rischio la stessa sopravvivenza del genere umano sulla Terra.

Mentre viviamo le drammatiche conseguenze sociali ed economiche di una crisi globale, abbiamo ancora la possibilità di riflettere e considerare quali cambiamenti potremmo apportare al nostro attuale modello di sviluppo. Abbiamo la possibilità di immaginare – e chiedere – un futuro migliore per la Terra e per tutti i suoi abitanti. Siamo di fronte ad una sfida senza precedenti.

Per chiedere un cambiamento, Fridays for future Bergamo giovedì 22 aprile sarà in piazza: il programma prevede alle 17: bike strike da piazza Matteotti e alle 18 presidio in piazza Matteotti (dopo il ritorno del bike strike).

L’evento è organizzato in modo da rispettare le norme anti-Covid. Ognuno dovrà indossare la mascherina e mantenere le distanze.

Ci si può spostare tra Comuni scrivendo sull’autocertificazione “manifestazione” come previsto dal DPCM 6 marzo 2021 articolo 10 e circolare del 6 marzo 2021.