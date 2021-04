"Fiori tricolori sui balconi": l'invito del sindaco di Sovere - BergamoNews

Il sindaco di Sovere Francesco Filippini e la Commissione Ecologia Comunale col consigliere delegato Michele Lotta invitano tutta la popolazione, per la giornata del 25 Aprile (anniversario della Liberazione d’Italia) e per tutto il periodo delle celebrazioni della festa della Madonna della Torre, a esporre fiori colorati e/o la bandiera Italiana sugli edifici pubblici e privati (balconi/ingressi), per diffondere un messaggio positivo, di speranza, di graduale ritorno alla normalità e di gratitudine verso tutte le categorie di lavoratori e volontari che nell’ultimo anno si sono impegnati al fine di contrastare l’emergenza sanitaria.

L’invito, spiegano, “ha anche lo scopo di trasformare il nostro paese in un enorme giardino fiorito, promuovendo il senso di comunità e favorendo gli scambi culturali tra le diverse generazioni. Un gesto semplice per unire sempre di più la nostra comunità”, concludono.