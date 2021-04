Due studenti del Conservatorio di Bergamo in finale al premio "Lombardia è musica" - BergamoNews

Giacomo Bramati e Josef Mossali, due allievi talentuosi del Conservatorio di Bergamo, sono in finale per il premio “Lombardia è musica” proposto dal Vice Presidente Carlo Borghetti e istituito dal Consiglio regionale con legge regionale 8 del 28 aprile 2020.

Nato per scoprire e valorizzare i giovani talenti sul territorio, il bando è rivolto agli studenti degli otto Conservatori e Istituti di studi musicali parificati della Lombardi. Le audizioni della prima edizione si svolgeranno mercoledì 21 e giovedì 22 aprile a Palazzo Pirelli.

L’allievo Bramati rappresenta la sezione archi del Conservatorio di Bergamo mentre il pianista Mossali concorre per la sezione pianoforte.

“È una grande soddisfazione poter ascoltare nei prossimi giorni i giovani musicisti finalisti del concorso che il Consiglio regionale ha voluto all’unanimità” ha dichiarato Carlo Borghetti, Vice Presidente del Consiglio regionale della Lombardia. “Il valore della musica e le opportunità di crescita per i giovani, soprattutto in questo momento di crisi sociosanitaria, sono aspetti importanti, che danno anche una speranza per il domani. Il premio “Lombardia è Musica” rappresenta davvero uno sguardo positivo verso il futuro sul quale siamo proiettati”.

Ogni istituto selezionerà tra i propri musicisti due finalisti che si presenteranno alle audizioni per essere valutati dalla giuria nell’esibizione dello strumento individuato annualmente dal bando del Consiglio regionale. Pianoforte e archi sono le due sezioni scelte per questa prima edizione in cui si esibiranno sul palco dell’Auditorium Gaber i ragazzi lombardi, divisi per strumento, che hanno già vinto le selezioni interne ai Conservatori. Ai vincitori di ogni sezione sarà assegnato il premio di cinque mila euro, tre mila euro sono per i secondi classificati e due mila per chi arriva al terzo posto. Agli altri finalisti verrà assegnato un riconoscimento di 800 euro per essersi classificati tra i migliori giovani musicisti lombardi.

Nel frattempo è già stato aperto il bando per la seconda edizione di “Lombardia è Musica” dedicato agli strumenti a Fiato (riferita alla sola sezione legni) e a quelli a Pizzico (chitarra, mandolino, arpa, clavicembalo). Le audizioni degli studenti che saranno selezionati dai Conservatori nei prossimi mesi sono in programma nell’autunno 2021 a Palazzo Pirelli. Le informazioni sul premio in corso e sulla prossima edizione sono su www.consiglio.regione.lombardia.it.