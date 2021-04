“Digital Innovation Speech”, webinar sull’e-commerce - BergamoNews

Ottavo appuntamento con i webinar gratuiti del ciclo “DIGITAL INNOVATION SPEECH”, il percorso organizzato da Confartigianato Imprese Bergamo e finanziato da Regione Lombardia nell’ambito del progetto #impresavaloreartigiano che si propone di far crescere la cultura del digitale tra tutte le imprese associate, sempre più indispensabile per continuare ad essere competitive e fidelizzare la clientela.

I webinar, proposti ogni lunedì in tarda mattinata, sono tenuti dagli imprenditori delle aziende associate a Confartigianato Imprese Bergamo appartenenti al settore ICT (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) che approfondiranno di volta in volta sei tematiche: Digital Marketing & Communication; Tecnologie abilitanti; Sicurezza e protezione dei dati; Trasformazione digitale; Digitalizzazione dei processi; IOT (Internet of Things).

Il webinar in programma per lunedì 26 aprile alle ore 12.30 sul tema del Digital Marketing & Communication, parlerà di “L’e-commerce: tutto quello che non ti hanno detto” e sarà tenuto da Fabio Codebue, CEO della Web Agency P-Soft.

Quello dell’e-commerce è uno dei campi più in via di sviluppo degli ultimi tempi, per questo motivo è fondamentale conoscere come funziona e quali sono le problematiche più sottovalutate che l’impresa potrebbe essere chiamata a dover affrontare. Tra gli argomenti trattati, come si implementa una piattaforma, quali possono essere le problematiche logistiche e legali, quali problemi possono presentarsi durante il suo sviluppo, come si esprime la legge vigente in merito, cosa includono l’organizzazione della logistica e la tematica fiscale.

Ecco l’elenco dei prossimi webinar per conoscere tutti i segreti del digitale:

3 maggio 2021 | h 12.30 – Tema: Trasformazione digitale

“Opportunità e mercato dell’Intelligenza Artificiale in Italia nel 2020: Applicazioni e trend”

Speaker: Valentina Trevaini | LiveHelp by Sostanza s.r.l.

10 maggio 2021 | h 12.30 – Tema: Digital Marketing & Communication

“FACEBRAND: come sfruttare “la propria faccia” in modo disinvolto per valorizzare il proprio business con facili e immediati strumenti video”

Speaker: Emanuela Sdraulig | Consulente e Formatore Marketing e Comunicazione B Yourself Marketing & Communication – Bergamo

17 maggio 2021 | h 12.30 – Tema: Trasformazione digitale

“The Job Reset (parte 1) | Ruoli ed organizzazione aziendale per ridurre i rischi sui luoghi di lavoro con la potenza dell’intelligenza artificiale”

Speaker: Carlo Cella | DIG:ITA

24 maggio 2021 | h 12.30 – Tema: Trasformazione digitale

“The Job Reset (parte 2) | Ruoli ed organizzazione aziendale per passare dalla manutenzione preventiva alla manutenzione «data-driven» e predittiva”

Speaker: Carlo Cella | DIG:ITA

È possibile iscriversi sul sito di Confartigianato Imprese Bergamo o su questo link: https://confartigianatobergamo.it/digital-innovation-speech/

Per informazioni o per saperne più:

Ufficio DIH – Digital Innovation Hub (tel. 035.274.231 – e-mail dih@artigianibg.com)