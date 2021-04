Covid, altri 114 contagi a Bergamo. Vaccini, da giovedì le prenotazioni per la fascia 60-64 anni - BergamoNews

Sono 114 i nuovi positivi al Covid-19 in provincia di Bergamo, 2.095 in Lombardia a fronte di 49.417 tamponi effettuati (il 4,2% del totale), secondo i dati diffusi mercoledì 21 aprile. A livello regionale diminuiscono i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-117), mentre si registrano altri 72 decessi. I guariti/dimessi sono 2.552.

Sempre Regione Lombardia fa sapere che “a partire dalla mezzanotte di giovedì 22 aprile, anche le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni potranno prenotare il proprio appuntamento per la vaccinazione anti Covid-19”.

Per le prenotazioni online è necessario collegarsi al sito https:// prenotazionevaccinicovid. regione.lombardia.it/ e tenere a portata di mano il Numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale. Possibili anche le prenotazioni al call center al numero 800 894 545, tramite i Postamat di Poste Italiane o attraverso i portalettere.

Covid, i dati del giorno:

– i tamponi effettuati: 49.417 (di cui 32.452 molecolari e 16.965 antigenici) totale complessivo: 9.072.166

– i nuovi casi positivi: 2.095 (di cui 98 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 696.076 (+2.552), di cui 4.284 dimessi e 691.792 guariti

– in terapia intensiva: 667 (-8)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.522 (-117)

– i decessi, totale complessivo: 32.458 (+72)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 531 di cui 214 a Milano città;

Bergamo: 114;

Brescia: 310;

Como: 153;

Cremona: 98;

Lecco: 85;

Lodi: 30;

Mantova: 154;

Monza e Brianza: 162;

Pavia: 129;

Sondrio: 49;

Varese: 221.