Vandali in azione al parco Turani: danni alla casetta dello scambio libri - BergamoNews

Vandali in azione al parco Turani di Bergamo. Nelle scorse ore ignoti hanno rigato le vetrinette del nuovo spazio scambia libri allestito all’interno dello spazio verde di Redona.

Un gesto portato a termine ancora prima dell’inaugurazione della struttura che dai prossimi mesi permetterà ai bergamaschi di prendere libri in prestito da leggere e portarne di vecchi, in una sorta di biblioteca all’aperto e sempre disponibile. Non certo un bel biglietto da visita in visto dell’apertura.

Proprio nelle scorse settimane il parco storico Turani è stato rimesso a nuovo. L’area giochi è stata rinnovata grazie all’installazione di nuove attrezzature ludiche, tra cui altalene e giochi d’arrampicata, alla posa di pavimentazione anti trauma ridisegnata in base ai giochi installati, alla realizzazione di aree di sosta tra i vialetti e le aree gioco dedicate agli accompagnatori ad accompagnatori e bimbi; le attrezzature sportive sono state implementate e sostituite dove necessario; 60 alberature sono state messe a dimora (cipressi, liquidambar, ontani, faggi, ginko biloba), potati gli alberi, tolti ceppi e radici di vecchi alberi abbattuti; sono state sostituite le panchine esistenti in legno con quelle in ferro più resistente al degrado; è stata riposizionata la teleferica in altro luogo con altezza a norma; è stata pavimentata l’area tra il vialetto e il cancellino d’ingresso della scuola Pascoli, come richiesto dalla scuola stessa che utilizza quel passaggio per l’ingresso degli alunni in questo periodo d’emergenza, ed è stato realizzato anche un pozzo in grado di drenare le acque che lì tendono a ristagnare.