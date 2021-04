Vaccini, l'Asst Bergamo Ovest: "Nuova tessera sanitaria per prenotarsi, ecco come fare" - BergamoNews

Impossibilità a prenotarsi nel portale di Poste Italiane, in quanto in possesso di Tessera Sanitaria scaduta o smarrita. Sono molte le segnalazioni giunte in queste ore all’Asst Bergamo Ovest, da parte degli utenti residenti nei comuni afferenti all’azienda socio sanitaria territoriale.

Per accelerare l’emissione di una nuova Tessera, i Presidi Socio Sanitari territoriali (Presst) dell’Asst si sono resi disponibili a prendere in carico le richieste giunte via mail. A chi avesse questa necessità, invece di prenotarsi sul sito Zerocoda, viene chiesto di inviare una mail all’ufficio scelta e revoca a cui afferisce il proprio comune di residenza, con queste caratteristiche:

OGGETTO: URGENTE – NUOVA TESSERA SANITARIA PER PRENOTAZIONE VACCINO ANTICOVID

TESTO: specificare la motivazione della richiesta (es. TS smarrita, TS scaduta e non ancora ricevuta – esclusivamente per i cittadini italiani o cittadini stranieri con assistenza sanitaria illimitata – )

ALLEGARE e/o SPECIFICARE:

– Nome, Cognome, Codice fiscale

– Denuncia di smarrimento o autocerficazione smarrimento

– Residenza completa

– Recapito telefonico (Fisso/Cellulare)

In caso di cittadino straniero con Permesso di soggiorno scaduto, lo stesso dovrà attendere, invece, il rinnovo del Permesso in quanto non è possibile produrre la Tessere Sanitaria senza il contestuale rinnovo del permesso.

L’iscrizione al portale di Poste per il vaccino, sarà possibile all’atto del ricevimento della Tessere Sanitaria originale plastificata, inviata da Poste Italiane alla propria residenza.

Il servizio è riservato ai Residenti dell’Asst Bergamo Ovest.

Chi avesse necessità di ricevere la nuova Tessere Sanitaria per l’iscrizione sul portale regionale per la somministrazione del vaccino anti-Covid potrà scrivere a:

– trevigliosceltarevoca@asst-bgovest.it (Arcene, Arzago d’Adda, Brignano Gera d’Adda, Calvenzano, Canonica d’Adda, Caravaggio, Casirate d’Adda, Castel Rozzone, Fara Gera d’Adda, Fornovo S. Giovanni, Lurano, Misano Gera d’Adda, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo Nuovo, Spirano e Treviglio)

– romanosceltarevoca@asst-bgovest.it (Antegnate, Barbata, Bariano, Calcio, Cividate al Piano, Cologno al Serio, Cortenuova, Covo, Fara Olivana/Sola, Fontanella, Ghisalba, Isso, Martinengo, Morengo, Pumenengo, Romano di Lombardia e Torre Pallavicina. )

– dalminesceltarevoca@asst-bgovest.it (Azzano San Paolo, Boltiere, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Lallio, Levate, Mozzo, Osio Sopra, Osio Sotto, Stezzano, Treviolo, Urgnano, Verdellino, Verdello e Zanica)

– isolasceltarevoca@asst-bgovest.it (Ambivere, Bonate Sopra, Bonate Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate Sopra, Calusco d’Adda, Capriate San Gervasio, Caprino B. sco, Carvico, Chignolo d’Isola, Cisano B.sco, Filago, Madone, Mapello, Medolago, Ponte San Pietro, Pontida, Presezzo, Solza, Sotto il Monte, Suisio, Terno d’Isola, Torre dè Busi e Villa d’Adda. )