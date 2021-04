Scuole bergamasche, 72 classi in quarantena: 18 per un docente positivo - BergamoNews

Sono 72 le classi messe in quarantena nella nostra provincia nell’ultima settimana, un deciso balzo in avanti rispetto a sette giorni fa quando erano solo 9. A gravare sul dato, però, ce ne sono 18 di una sola scuola, finite in quarantena per un docente positivo al Covid e che insegna in un numero elevato di sezioni.

Lo si evince dall’ultimo resoconto settimanale del setting scuola di Ats Bergamo.

Nei sette giorni appena trascorsi sono stati effettuati 799 tamponi (per un totale di 50843 da inizio anno scolastico), 94 dei quali sono risultati positivi: questo elemento ha portato le autorità sanitarie locali a disporre la quarantena per le 72 classi.

La scorsa settimana, come detto, erano state 9 le classi isolate, dopo che i 740 tamponi processati avevano evidenziato 92 positivi.