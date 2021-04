Qualche nuvola, ma prevale il bel tempo: salgono le temperature - BergamoNews

La settimana è inziata con aria di primavera in pianura, mentre si è rivista una spruzzata di neve in montagna. Scherzi di aprile. Ora Ivan Malaspina del Centro Meteo lombardo ci spiega come proseguirà a Bergamo e in tutta la provincia.

ANALISI GENERALE

La circolazione depressionaria sull’Europa orientale continua ad essere alimentata da correnti fresche in arrivo dal nord Europa, determinando un po’ di instabilità anche sulla nostra regione nella giornata di martedì e il passaggio di un debole sistema nuvoloso mercoledì. Da giovedì l’espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso il Regno Unito garantirà un generale miglioramento del tempo sul nord Italia, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola e la formazione di qualche piovasco sui rilievi anche nella seconda parte della settimana. Le temperature subiranno un calo mercoledì nei valori massimi a causa della maggiore copertura nuvolosa, mentre da giovedì i valori pomeridiani si porteranno intorno ai 20 gradi per alcuni giorni.

Martedì 20 aprile 2021

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di bel tempo su tutta la regione con la possibilità di qualche nuvola sul settore alpino. Nel pomeriggio tendenza ad aumento delle nubi sui rilievi con qualche piovasco sulle Prealpi e in Oltrepò, cieli poco nuvolosi sul resto della regione. In serata parzialmente nuvoloso su gran parte della regione, ma con tendenza ad aumento delle nubi nel corso della notte sui settori occidentali.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 5 e 7 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 17 e 19 °C.

Mercoledì 21 aprile 2021

Tempo Previsto: al mattino parzialmente nuvoloso sulle Alpi e sull’est della regione, molto nuvoloso sugli altri settori con qualche pioviggine nel Varesotto. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sulle Alpi e sulla pianura orientale, molte nubi altrove con piogge sparse su Prealpi, Pavese e zona laghi. Possibile qualche breve piovasco anche nelle zone di pianura centro-occidentale. In serata persistono le nubi e qualche pioggia sparsa, ma con tendenza al miglioramento nel corso della notte.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve diminuzione. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 15 e 17 °C.

Giovedì 22 aprile 2021

Tempo Previsto: al mattino qualche nuvola sparsa, ma all’interno di un contesto in prevalenza soleggiato. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso sui rilievi con qualche piovasco sulle Prealpi, bel tempo sul resto della regione. In serata generali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutti i settori.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 7 e 9 °C, con punte superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 18 e 20 °C.