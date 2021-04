Oriocenter e il suo “quadrilatero della moda” - BergamoNews

Emporio Armani, Elisabetta Franchi, Woolrich, Polo Ralph Lauren. E ancora: Weekend by Max Mara, Lacoste, Hugo Boss, Twinset. E poi anche Patrizia Pepe, Michael Kors, Coccinelle. Non è via Monte Napoleone, non è viale Manzoni, non è Milano, è il quadrilatero della moda di Oriocenter. Quello che si dispiega attorno alla scala mobile dove tutti questi grandi nomi del lusso si trovano, un’area che può essere percorsa e scoperta con poco meno di cento passi.

Emporio Armani è il progetto nato nel 1981, agli inizi della grande espansione del marchio Armani, fondato solo sei anni prima da Giorgio Armani e Sergio Galeotti. Emporio espone in vetrina e sui suoi scaffali quei capi dal taglio più giovanile e trendy, ed è in questo senso complementare alla

linea “Giorgio Armani” che è ovviamente il brand core della casa.

Elisabetta Franchi è invece uno dei marchi di proprietà della Betty Blue, società di moda fondata nel 1998 proprio da Elisabetta Franchi e dal marito Sabatino Cennamo. Inizialmente i due consorti

avevano deciso di spingere un marchio denominato Celyn b, ma il crescente prestigio del nome di Elisabetta Franchi, che ha iniziato a ottenere diversi successi in sfilate e settimane della moda in

giro per il mondo, deve aver spinto i due a denominare il marchio con il nome della sua main stylist, che oggi detiene il cento per cento di Betty Blue.

Con Woolrich si parla di una storia di quasi duecento anni: la più antica azienda

americana di abbigliamento outdoor è stata infatti fondata in Pennsylvania nel 1830, allora

per fabbricare tessuti adatti per i capi di abbigliamento di cacciatori e taglialegna. In Italia il marchio è arrivato però in tempi relativamente recenti, e cioè nel 1985, grazie alla collaborazione

con l’azienda WP Lavori in Corso, che dal 2016 ha acquisitol’80 per cento dell’azienda, per poi passare nel 2018 sotto il controllo del fondo LGam, società di investimento partecipata dai reali di Lussemburgo.

Polo Ralph Lauren è una delle società di abbigliamento al momento più in voga nella cultura giovanile, spesso citata nei testi di diversi brani trap anche in Italia. Stesso destino di Michael Kors (in molti ricorderanno il nome dello stilista americano cantato da Achille Lauro nella sua Rolls Royce). Michael Kors è del resto uno degli stilisti pi iconici in tutto il mondo. Ha iniziato giovanissimo nel 1981 con la sua prima linea di abbigliamento e da lì non si è mai fermato, diffondendo la sua idea di stile in tutto il mondo.

Patrizia Pepe nel 2018 e Dainese nel 2019 sono sbarcati a Oriocenter portando le loro idee e andando ad arricchire notevolmente un’offerta “premium ed esclusiva” davvero difficile da eguagliare, soprattutto in un’area così concentrata e dentro un mall full price.

Weekend by Max Mara, invece, è uno dei marchi aperti dalla casa di moda di Reggio Emilia Max Mara, fondata nel 1947 da Achille Maramotti (“Ma ra” è un’abbreviazione del cognome

del fondatore). L’azienda conta ora quasi duemilacinquecento negozi in novanta

nazioni e nella sua storia ha vantato, nel ruolo di disegnatori, future icone indipendenti della moda come Dolce & Gabbana, Narciso Rodriguez e Luciano Soprani.

Hugo Boss è invece il marchio tedesco che prende il nome dal suo fondatore, che ha fondato l’azienda quasi cento anni fa (nel 1923) nella cittadina di Metzingten, vicino a Stoccarda, dove ancora oggi il marchio ha sede. In questi cento anni ha letteralmente conquistato il mondo, imponendosi come uno dei marchi più noti e apprezzati di tutto il mondo della moda.

TwinSet è, infine, un marchio italiano, di origine modenese, nato dall’imprenditorialità

di Simona Barbieri, direttore creativo del brand, e del marito Tiziano Sgarbi. Il negozio in Oriocenter ha anche il corner ‘Please don’t buy’, dedicato al noleggio di abiti e accessori da cerimonia e non solo.

