International Belgian Track Meeting, terzo posto per Miriam Vece nella velocità - BergamoNews

Bilancio più che positivo per la trasferta belga di Miriam Vece.

La portacolori della Valcar-Travel & Service ha infatti chiuso l’International Belgian Track Meeting con un podio confermandosi fra le protagoniste della velocità europea.

Ottava nel keirin, la 24enne cremasca ha fissato nelle qualificazioni il quinto tempo superando poi l’ucraina Alla Biletska e l’inglese Katy Marchant.

Costretta ad arrendersi in semifinale alla britannica Sophie Capewell, l’azzurra ha battuto in entrambe le sfide la centro-americana Joanne Rodriguez Hacohen aggiudicandosi la medaglia di bronzo.

In campo bergamasco da segnalare anche la top ten di Martina Fidanza che non è riuscita a replicare l’exploit dello scratch chiudendo in sesta posizione la gara dell’eliminazione.