Il giorno più bello del mondo, 12 soldiers o Le Iene? La tv del 20 aprile - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 20 aprile su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Canzone Segreta”, puntata speciale del programma fra musica ed emozioni condotto da Serena Rossi.

Su Canale5 alle 21.40 proporrà il film “Il giorno più bello del mondo”, con Alessandro Siani.

Arturo Meraviglia, un impresario teatrale in difficoltà, deve improvvisamente prendersi cura di Gioele e Rebecca, due bambini ricevuti “in eredità” da un vecchio zio. Quando si accorge che Gioele è dotato di superpoteri, Arturo intuisce come potrebbe rivelarsi la sua carta vincente per evitare un imminente tracollo. Il talento del piccolo illusionista non sfugge però a un team di loschi scienziati che vogliono scoprire cosa si cela dietro queste grandi doti. Con l’aiuto di buffi e sconclusionati amici e di una bella ricercatrice, tra colpi di scena e avventurose situazioni, Arturo farà di tutto per proteggere Gioele e per rimettere in piedi il suo teatro e vivere così il giorno più bello del mondo.

Su RaiDue alle 21.20 andrà in scena “Un’ora sola Vi vorrei”, lo show condotto da Enrico Brignano.

Su Italia1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “12 Soldiers”; su Rai5 alle 21.35 “Quando parla il cuore”; su Iris alle 21.10 “Tom Horn” e su Italia2 alle 21.10 “Io sono tu”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.